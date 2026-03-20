США и Европа хотят стабилизировать рынок: цены на нефть снизились

Цены на нефть снизились в пятницу на фоне заявлений США и их союзников о готовности увеличить поставки и обеспечить безопасное судоходство через Ормузский пролив. Рынки также отреагировали на вероятное смягчение санкций против иранской нефти и перспективу дополнительного высвобождения стратегических резервов США.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает агентство Reuters.

Рынок нефти лихорадит

Фьючерсы на Brent подешевели на $1,36 (1,3%) – до $107,29 за баррель, тогда как WTI потеряла $1,92 (2,0%) и опустилась до $94,22.

Снижение произошло после заявлений США о возможном смягчении санкций против находящейся на танкерах иранской нефти, а также вероятном дополнительном высвобождении сырья из Стратегического нефтяного резерва.

Несмотря на это, по итогам недели динамика остается разнонаправленной: Brent может вырасти почти на 4% из-за перебоев с добычей в странах Персидского залива, тогда как WTI, напротив, рискует потерять более 4%, зафиксировав первое недельное падение за последние пять недель.

Дополнительная поддержка предложения может обеспечить рост добычи в Северной Дакоте, где компании возобновляют работу скважин после зимних ограничений. В то же время темпы наращивания добычи будут зависеть от того, сколь долго цены будут оставаться высокими.

Геополитика и риски

Рынки отреагировали на признаки деэскалации вокруг Ормузского пролива – ключевого маршрута, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и СПГ. Ведущие европейские страны вместе с Японией заявили о готовности принять участие в обеспечении безопасного судоходства в регионе.

На этом фоне нефтяные котировки частично потеряли так называемую "военную премию". В то же время, аналитики предупреждают, что ситуация остается нестабильной: даже в случае договоренностей о безопасном проходе танкеров восстановление логистики может затянуться.

Любые новые удары по экспортной инфраструктуре или транспортным маршрутам способны быстро подтолкнуть цены вверх, в то время как активная дипломатия может сдерживать их рост.

Дополнительным сигналом к снижению напряжения стало заявление президента США Дональда Трампа, призвавшего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху воздержаться от новых атак на иранскую энергетическую инфраструктуру.

Влияние на Украину

Добавим, топливный рынок Украины входит в новую фазу подорожания. Из-за скачка мировых цен на нефть и ажиотаж на рынке автогаза оптовые цены стремительно растут, а сети АЗС уже начали переводить это на стелы. Эксперты предупреждают: дизель может быстро приблизиться к 85 грн/литр.