В Украине дешевеют бензин и дизель: как за неделю изменились цены на АЗС

В Украине продолжает дешеветь горючее. За неделю, с 9 по 16 ноября, средняя цена бензина снизилась на 1,63 грн/л – до 87,95 грн/л, а дизеля – на 2,36 грн/л, до 102,18 грн/л.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Еnkorr.

Основной причиной стало падение оптовых цен. За прошлую неделю бензин А-95 в группе подешевел более чем на 12 грн/л – до 74,16 грн/л, дизельное топливо – на 5,53 грн/л, до 91,33 грн/л. На это повлияли обстановка на внешних рынках и увеличение предложения в Украине.

Стоимость дизеля

Активнее всего цены на дизель снижали сети EURO5 (-5 грн/л), UKRNAFTA (-4 грн/л), UPG (-3–4 грн/л) и Chipo (-3,87 грн/л). Последние три сети также снизили стоимость бензина на 1–2,70 грн/л.

После пересмотра цен на дизель на "Укрнафте" стоит 99,90 грн/л, а на UPG – 98,90–99,90 грн/л. Меньше 100 грн/л за литр также просят "Олас", "Фактор", "Авантаж 7", "БРСМ-Нефть" и Green Wave.

На премиальных АЗС ОККО и WOG дизель подешевел, соответственно, на 2 грн/л и 1 грн/л – до 104,90 грн/л и 105,90 грн/л. Бензин обе сети удешевили на 2 грн/л – до 90,90 грн/л.

Цены на бензин

Самый дешевый бензин А-95 предлагают "Фактор" (83 грн/л), KLO (84,90 грн/л) и "Авантаж 7" (84,95 грн/л). Все три сети в неделю снизили цены на 2 грн/л.

Самый дорогой бензин – по 91,90 грн/л – продают Grand Petrol и SOCAR.

По состоянию на 16 ноября разница между самым дорогим и дешевым бензином в сетях составляет 8,90 грн/л, дизелем – 7,10 грн/л.

Каков прогноз?

По словам аналитиков, существенный разрыв между оптовыми и розничными ценами создает условия для дальнейшего удешевления топлива.

Активизация генераторного спроса на фоне длительных отключений света ускоряет реализацию более дорогих остатков, особенно бензина, что может ускорить просмотр цен на стелах АЗС.

Опрошенные Dilo эксперты прогнозируют, что к концу ноября цены на бензин и дизель могут снизиться еще на 3–4 грн/л. В то же время дорожавший в последнее время автогаз может прекратить рост в цене из-за завершения сезона активного потребления.