ДБР конфіскувало майно російського олігарха на 3 млн гривень

Державне бюро розслідувань України, спільно з Харківською обласною прокуратурою, конфіскували та передали в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) металопродукцію вартістю майже 3 млн гривень, виготовленої російською компанією "Кіберсталь".

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Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Металопродукція перебувала на складах української митниці у Харківській області ще до початку повномасштабного вторгнення РФ. Замовником на неї було одне з українських підприємств, а виробником – російське підприємство російського мільярдера Андрія Комарова, повідомляють у відомстві.

Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня 2022 року до нього застосовані санкції строком на 10 років, у тому числі обмеження торговельних операцій.

У травні 2023 року українські підприємці, використовуючи численні фірми-прокладки, спробували розмитнити російський товар. Однак, через втручання ДБР, їх задум не вдався.

Наразі в межах досудового розслідування триває комплекс необхідних заходів з метою притягнення до відповідальності осіб, які намагалися робити бізнес з окупантами.

Рагадаємо, раніше Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави активи ТОВ "Аерок", кінцевим власником яких є група компаній "Група ЛСР" російського олігарха Андрія Молчанова.