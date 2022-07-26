РФ стримуватиме постачання газу до Європи на мінімумі, поки Євросоюз не скасує санкції — Bloomberg

Росія планує й надалі поставляти в європейські країни мінімальний об'єм газу, щоб посилювати тиск на Європейський Союз через жорстку санкційну політику блоку, направлену проти країни-агресора РФ. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела в Кремлі.

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В інформаційному агентстві відзначають, що російська компанія "Газпром" посилається на технічні проблеми, коли пояснює причин зменшення поставок газу до ЄС, однак насправді монополіст використовує "Північний потік-1" як інструмент впливу на європейських лідерів.

Зокрема, за інформацією джерел в Кремлі, Росія хоче змусити Євросоюз послабити санкції, використовуючи енергетичну залежність країн блоку.

"Російська влада і "Газпром" продовжуватимуть знаходити причини обмежувати поставки газу, не даючи європейським клієнтам збільшувати імпорт для задоволення попиту взимку. Представники ЄС уже попереджають про серйозні економічні збої, якщо поставки не відновляться, і закликають споживачів скоротити використання життєво важливого палива", — йдеться в матеріалі Bloomberg.

Нагадаємо, через санкції Канада не могла повернути "Газпрому" турбіну компресорної станції "Портова", але коли Оттава все ж таки прийняла рішення передати її монополісту, Кремль не прийняв турбіну назад.

Тоді Москва попросила у компанії Siemens відповідні документи від влади Канади. Після того, як документи отримали, у "Газпромі" сказали, що вони "не знімають раніше зазначених ризиків і викликають питання", а також попросили надати додаткові документи щодо виведення турбіни з-під санкцій.

Незабаром, 25 липня, в "Газпромі" заявили, що через закінчення терміну міжремонтної експлуатації ще однієї турбіни на газопроводі "Північний потік-1", компанія має намір зупинити турбіну і знизити прокачування газу газопроводом до 33 куб м на добу.

Siemens повідомила, що турбіна з газопроводу "Північний потік-1", яка була раніше арештована в Канаді, а пізніше виключена з-під арешту, готова до відправки, проте російський газовий монополіст "Газпром" поки не надав необхідні митні документи для відправки турбіни Росії. На тлі таких новин ціни на газ на Нідерландському хабі TTF перевищили 2 тис доларів за тисячу кубічних метрів.

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