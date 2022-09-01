Минфины стран G7 проведут встречу, чтобы договориться по ограничению цены на российскую нефть

Руководители Министерств финансов стран G7 в пятницу, 2 сентября, проведут переговоры по глобальным закупкам российской нефти. Министры планируют договориться об ограничении цен на российскую нефть, чтобы снизить давление на энергетическом рынке и сократить общие доходы России от сырой нефти. Об этом сообщает Bloomberg.

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План, который будут рассмотрены Минфинами стран G7, позволит покупателям российской нефти по ограниченной цене продолжать пользоваться такими услугами, как финансирование и страхование танкеров с российской нефтью.

"Мы считаем, что это самый эффективный способ сильно ударить по доходам России, и это приведет не только к падению доходов РФ от нефти, но и к мировым ценам на энергоносители. В пятницу мы услышим больше о том, как это будет работать, и это касается не только нас - это также партнерство с нашими союзниками по G-7", - пояснила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Пока неизвестно, какой будет предельная цена и какие страны поддержат эту идею. Ранее, в июне 2022 года, лидеры G-7 пообещали лишь изучить план ограничения цен на российскую нефть, но тогда идею поддержала только Великобритания.

Напомним также, что принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман заявил, что его страна увеличит добычу нефти до 13 миллионов баррелей в день до 2027 года с текущих 12 миллионов.

Глава ОП Андрей Ермак пояснил, что данное решение Саудовской Аравии поможет не только снизить мировые цены, но и уменьшит доходы страны-агрессора РФ

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