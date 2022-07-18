Судовладельцы из ЕС стремятся перевезти как можно больше российской нефти до ступления в силу санкций, - СМИ

Европейские владельцы танкеров стремятся перевезти как можно больше российской нефти до того как санкции ЕС вступят в силу. Об этом пишет The Wall Street Journal.

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Издание пишет, что владельцы греческих танкеров, контролирующие почти треть мирового флота, в мае и июне перевезли около половины объемов российской нефти. По оценкам Lloyd's List Intelligence, за эти два месяца греческие суда совершили 151 заход в российские порты на Черном и Балтийском морях по сравнению с 89 заходами годом ранее.

Санкции ЕС вступят в силу 5 декабря и предусматривают запрет на поставки российской нефти в Европу. Отгрузки за пределы континента операторами танкеров не будут запрещены, но суда не смогут получить страховое покрытие, что сделает любые плавания незаконными в соответствии с международным морским правом.

По словам представителей ЕС, долгий период до введения запрета на поставки должен дать правительствам достаточно времени для перехода на альтернативные источники энергии за пределами России.

Высокий спрос на нефть после вторжения в Украину привел к тому, что фрахтовые ставки для танкеров Aframax среднего размера составили около 40 тыс. долларов в день по сравнению с 10 тыс. долларов в январе.

WSJ, ссылаясь на европейских владельцев танкеров, отмечает, что санкции могут побудить их приостановить плавание примерно трети своего флота. Но высокий мировой спрос на нефть заставит эти суда снова двигаться, говорят они.

"Никто не может сказать, что произойдет с рынком танкеров, когда вступят в силу санкции, но, в конце концов, это может быть положительным результатом, потому что спрос на нефть по-прежнему высок, и суда, скорее всего, будут использоваться для сбора нефти из других мест, таких как США и Ближний Восток. Они будут путешествовать на большие расстояния, а значит, заработают больше денег", — сказал изданию исполнительный директор одной из греческих судоходных компаний.

Два европейских судовладельца сообщили изданию, что китайские операторы танкеров обратились к ним с предложением купить в общей сложности шесть танкеров из-за опасений, что после введения санкций 5 декабря у них не хватит грузоподъемности для перевозки российской нефти. которые китайские конкуренты хотели купить.

Около 80% российского экспорта нефти до вторжения в Украину приходилось на ряд развитых экономик, таких как ЕС, США, Япония и Южная Корея. По данным поставщика данных Kpler, российские поставки в Западную Европу упали на две трети с начала войны до 400 тыс. баррелей в день в мае. Но теперь большая часть этого объема идет всего в несколько стран.

По словам нефтетрейдеров, Москва предлагает этим импортерам значительные скидки, которые, по словам нефтетрейдеров, обходятся на 40 долларов за баррель дешевле, в зависимости от покупателя, по сравнению с нефтью из стран Ближнего Востока, США и Африки.

Тем временем нефтеперерабатывающие заводы получают огромные прибыли, покупая российскую нефть со значительной скидкой и превращая ее в продукты, которые продаются по более высоким ценам.

Скидки особенно привлекательны для нефтепереработчиков в Китае, крупнейшем импортере нефти в мире.

Напомним, недавно принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман заявил, что его страна увеличит добычу нефти до 13 миллионов баррелей в день до 2027 года с текущих 12 миллионов. При этом он отметил, что после этого у королевства уже не будет возможности увеличивать добычу. А нереалистичная энергетическая политика развитых стран будет повышать инфляцию.