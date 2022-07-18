Судновласники з ЄС прагнуть перевезти якнайбільше російської нафти до набрання чинності санкціями, - ЗМІ

Європейські власники танкерів прагнуть перевезти якнайбільше російської нафти до того, як санкції ЄС набудуть чинності. Про це пише The Wall Street Journal.

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Видання пише, що власники грецьких танкерів, які контролюють майже третину світового флоту, у травні та червні перевезли близько половини обсягів російської нафти. За оцінками Lloyd's List Intelligence, за ці два місяці грецькі судна здійснили 151 захід у російські порти на Чорному та Балтійському морях порівняно з 89 заходами роком раніше.

Санкції ЄС набудуть чинності 5 грудня та передбачають заборону на постачання російської нафти до Європи. Відвантаження за межі континенту операторами танкерів не буде заборонено, але суду не зможуть отримати страхове покриття, що зробить будь-які плавання незаконними відповідно до міжнародного морського права.

За словами представників ЄС, довгий період до введення заборони на постачання має дати урядам достатньо часу для переходу на альтернативні джерела енергії за межами Росії.

Високий попит на нафту після вторгнення в Україну призвів до того, що фрахтові ставки для танкерів Aframax середнього розміру становили близько 40 тис. доларів на день порівняно з 10 тис. доларів у січні.

WSJ, посилаючись на європейських власників танкерів, зазначає, що санкції можуть спонукати їх припинити плавання приблизно третину свого флоту. Але високий світовий попит на нафту змусить ці судна знову рухатися, кажуть вони.

"Ніхто не може сказати, що станеться з ринком танкерів, коли набудуть чинності санкції, але, зрештою, це може бути позитивним результатом, тому що попит на нафту, як і раніше, високий, і судна, швидше за все, використовуватимуться для збору нафти з інших місць, таких як США та Близький Схід. Вони подорожуватимуть на великі відстані, а отже, зароблять більше грошей", - сказав виданню виконавчий директор однієї з грецьких судноплавних компаній.

Два європейські судновласники повідомили виданню, що китайські оператори танкерів звернулися до них із пропозицією купити загалом шість танкерів через побоювання, що після введення санкцій 5 грудня у них не вистачить вантажопідйомності для перевезення російської нафти. які китайські конкуренти хотіли купити.

Близько 80% російського експорту нафти до вторгнення в Україну припадало на низку розвинених економік, таких як ЄС, США, Японія та Південна Корея. За даними постачальника даних Kpler, російські поставки до Західної Європи впали на дві третини з початку війни до 400 тис. барелів на день у травні. Але тепер більша частина цього обсягу йде лише у декілька країн.

За словами нафтотрейдерів, Москва пропонує цим імпортерам значні знижки, які, за словами нафтотрейдерів, коштують на 40 доларів за барель дешевше, залежно від покупця, порівняно з нафтою з країн Близького Сходу, США та Африки.

Тим часом нафтопереробні заводи отримують величезні прибутки, купуючи російську нафту зі значною знижкою та перетворюючи її на продукти, які продаються за вищими цінами.

Знижки особливо привабливі для нафтопереробників у Китаї, найбільшому імпортері нафти у світі.

Нагадаємо, нещодавно принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман заявив, що його країна збільшить видобуток нафти до 13 мільйонів барелів на день до 2027 року з поточних 12 мільйонів. При цьому він зазначив, що після цього королівство вже не матиме можливості збільшувати видобуток. А нереалістична енергетична політика розвинутих країн підвищуватиме інфляцію.