Мінфіни країн G7 проведуть зустріч, щоб домовитися щодо обмеження ціни на російську нафту

Очільники Міністерств фінансів країн G7 в п'ятницю, 2 вересня, проведуть переговори щодо глобальних закупівель російської нафти. Міністри планують домовитися щодо обмеження цін на російську нафту, щоб зменшити тиск на енергетичному ринку та скоротити загальні доходи Росії від сирої нафти. Про це повідомляє Bloomberg.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

План, що розглянуть Мінфіни країн G7, дозволить покупцям російської нафти за обмеженою ціною продовжувати користуватися такими послугами, як фінансування та страхування танкерів з російською нафтою.

"Ми вважаємо, що це найефективніший спосіб сильно вдарити по доходах Росії, і це призведе не тільки до падіння доходів РФ від нафти, але й до світових цін на енергоносії. У п’ятницю ми почуємо більше про те, як це працюватиме, і це стосується не лише нас – це також партнерство з нашими союзниками по G-7", — пояснила прессекретар Білого дому Карін Жан-П’єр.

Наразі невідомо, якою буде гранична ціна та які країни підтримають цю ідею. Раніше, в червні 2022 року, лідери G-7 пообіцяли лише вивчити план обмеження цін на російську нафту, але тоді ідею підтримала лише Великобританія.

Нагадаємо також, що принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман заявив, що його країна збільшить видобуток нафти до 13 мільйонів барелів на день до 2027 року з поточних 12 мільйонів.

Очільник ОП Андрій Єрмак пояснив, що дане рішення Саудівської Аравії допоможе не тільки знизити світові ціни, а й зменшить прибутки країни-агресора РФ.

Джерело фото: ua.depositphotos.com