"Сільпо" может выкупить магазины французского ритейлера в Польше — СМИ

Сеть "Сільпо", принадлежащая украинской Fozzy Group, уже несколько лет стремящейся выйти на польский рынок, может приобрести магазины в Польше французского ритейлера Carrefour.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает польское издание Wiadomości Handlowe.

Напомним, что Fozzy уже вошла в Польшу . Украинцы самостоятельно не открывали магазины в Польше, но владеют 90% акций IDKFA IDCLIP , компании, зарегистрированной в конце 2023 года, управляющей магазином Carrefour в Познани на условиях франшизы . Остальные 10% акций принадлежат Мацею Гавронскому , руководителю отдела логистики и цепей поставок Fozzy Group Благодаря этому Fozzy уже получила определенную информацию о реалиях деятельности Carrefour в Польше, в частности, о франчайзинговой части бизнеса французской компании.

Мацей Гавронский рассказал, что "Сільпо" является прежде всего финансовым инвестором в этом небольшом проекте. Сотрудничество магазина в Познани не является полноценным выходом на польский рынок.

Еще в 2023 году пресс-служба Fozzy сообщила, что "в последние месяцы сеть розничной торговли "Сільпо" начала исследовать польский рынок розничной торговли".

В 2022 году Fozzy Group наняла внешних консультантов, чтобы помочь ей определить польский рынок и его рост. В компании заявляли, что заинтересованы в полноценном выходе на польский рынок, если возникнет такая возможность.

В сентябре стало известно, что французская группа Carrefour готовится продать свои активы в Польше. . К концу второго квартала этого года французский оператор имел 768 магазинов на польском рынке.

Почему "Сильпо" может зайти в Польшу?

"Главным преимуществом потенциального выхода "Сільпо" на польский рынок является большое количество проживающего здесь украинского населения, а именно примерно 1,5 миллиона", - говорит. Игорь Гугл , директор исследовательской фирмы GT Partners Ukraine и эксперт украинского рынка розничной торговли.

По его словам, сеть хорошо знает своих клиентов и их предпочтения и способна эффективно адаптировать свой ассортимент к их интересам.

Гугля прогнозирует, что построение системного бизнеса на конкурентном польском рынке будет для "Сильпо" очень сложным. Главным препятствием, по мнению эксперта, является логистика: до сих пор непонятно – серьезно ли компания рассматривает возможность выхода на рынок Польши – как оператор будет структурировать свою логистику в стране.

"Ближайший распределительный центр "Сільпо" находится во Львове, более 200 км от Люблина и более 300 км от Кракова. Без собственного распределительного центра в Польше обслуживание большого количества супермаркетов будет сложным. По нашим оценкам, даже для обслуживания граждан Украины только в Польше нужна сеть не менее 150-200 магазинов".

Директор GT Partners Ukraine считает, что Сильпо теоретически может попробовать себя также в таких странах, как Венгрия и Румыния. В то же время, он отмечает, что успешных случаев выхода украинских продуктовых сетей на иностранные рынки немного.

"По мнению приходят только развитие сетей "Фуршет " и "Великий Карман" в Молдове", – перечисляет эксперт.

Carrefour ждет предложения

Преимущество Fozzy Group перед другими потенциальными покупателями может заключаться в его готовности купить все активы Carrefour Polska или по крайней мере значительную его часть (например, без малейших франчайзинговых магазинов).

Издание обратилось в украинскую компанию, но никаких комментариев пока не получило.

Fozzy Group является вторым по величине продуктовым ритейлером на Украине (после " АТБ Маркет " ). На конец июня 2025 года группа имела 840 магазинов под брендами "Сільпо".

Выручка от продаж Fozzy Group в прошлом году достигла 139,6 миллиарда гривен (около 12,3 миллиарда злотых), превысив показатель Carrefour Poland (9,3 миллиарда злотых в 2024 году).

