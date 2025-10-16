Мережа "Сільпо" може викупити магазини французького ритейлера у Польщі – ЗМІ

Мережа "Сільпо", що належить українській Fozzy Group, яка вже кілька років прагне вийти на польський ринок, може придбати магазини у Польщі французького ритейлера Carrefour.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє польське видання Wiadomości Handlowe.

Нагадаємо, що Fozzy вже увійшла до Польщі. Українці самостійно не відкривали магазини в Польщі, але вони володіють 90% акцій IDKFA IDCLIP, компанії, зареєстрованої наприкінці 2023 року, яка керує магазином Carrefour у Познані на умовах франшизи. Решта 10% акцій належать Мацею Гавронському, керівнику відділу логістики та ланцюгів поставок Fozzy Group. Завдяки цьому Fozzy вже отримала певну інформацію про реалії діяльності Carrefour у Польщі, зокрема про франчайзингову частину бізнесу французької компанії.

Мацей Гавронський розповів виданню, що "Сільпо" є передусім фінансовим інвестором у цьому невеликому проєкті. Співкерування магазином у Познані не є повноцінним виходом на польський ринок.

Ще 2023 році прес-служба Fozzy повідомила, що "в останні місяці мережа роздрібної торгівлі "Сільпо" почала досліджувати польський ринок роздрібної торгівлі".

У 2022 році Fozzy Group найняла зовнішніх консультантів, щоб допомогти їй визначити польський ринок та його можливості зростання. В компанії заявляли, що зацікавлені у повноцінному виході на польський ринок, якщо виникне така можливість.

У вересні стало відомо, що французька група Carrefour готується продати свої активи в Польщі . На кінець другого кварталу цього року французький оператор мав 768 магазинів на польському ринку.

Чому "Сільпо" може зайти до Польщі?

"Головною перевагою потенційного виходу "Сільпо" на польський ринок є велика кількість українського населення, яке проживає тут, а саме приблизно 1,5 мільйона", – каже Ігор Гугля, директор дослідницької фірми GT Partners Ukraine та експерт з українського ринку роздрібної торгівлі.

За його словами, мережа добре знає своїх клієнтів та їхні вподобання, і здатна ефективно адаптувати свій асортимент до їхніх інтересів.

Гугля прогнозує, що побудова системного бізнесу на конкурентному польському ринку буде для "Сільпо" дуже складною. Головною перешкодою, на думку експерта, є логістика: досі незрозуміло – чи компанія серйозно розглядає можливість виходу на ринок Польщі – як оператор структуруватиме свою логістику в країні.

"Найближчий розподільчий центр "Сільпо" знаходиться у Львові, понад 200 км від Любліна та понад 300 км від Кракова. Без власного розподільчого центру в Польщі обслуговування великої кількості супермаркетів буде складним. За нашими оцінками, навіть для обслуговування громадян України лише в Польщі потрібна мережа щонайменше 150-200 магазинів", – підкреслює Гугля.

Директор GT Partners Ukraine вважає, що "Сільпо" теоретично може спробувати себе також у таких країнах, як Угорщина та Румунія. Водночас він зазначає, що успішних випадків виходу українських продуктових мереж на іноземні ринки небагато.

"На думку спадають лише розвиток мереж "Фуршет" та "Велика Кишеня" в Молдові", – перераховує експерт.

Carrefour чекає пропозиції

Перевага Fozzy Group перед іншими потенційними покупцями може полягати в його готовності купити всі активи Carrefour Polska, або принаймні значну його частину (наприклад, без найменших франчайзингових магазинів).

Видання звернулося до української компанії, але жодних коментаріїв наразі не отримало.

Fozzy Group є другим за величиною продуктовим ритейлером в Україні (після"АТБ Маркет"). Станом на кінець червня 2025 року група мала 840 магазинів під брендами "Сільпо" .

Виручка від продажів Fozzy Group минулого року досягла 139,6 мільярда гривень (приблизно 12,3 мільярда злотих), перевищивши показник Carrefour Poland (9,3 мільярда злотих у 2024 році).

