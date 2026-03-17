Один договір на всі послуги замість десяти: "Укрпошта" змінює правила роботи з бізнес-клієнтами

АТ "Укрпошта" змінює процедуру оформлення документів для бізнес-клієнтів. Замість окремих договорів на різні види відправлень відтепер діє один документ, який можна підписати онлайн на сайті компанії.

Як пише Delo.ua, про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Нова модель насамперед орієнтована на малий і середній бізнес, для якого швидкість підключення послуг і можливість оперативно змінювати логістичні рішення часто є критично важливими.

Єдиний документ на всі послуги

Раніше для роботи з різними типами відправлень — посилками, міжнародними доставками або листами — бізнесу потрібно було оформлювати від 7 до 10 окремих документів. Тепер усі сервіси доступні в межах одного договору. Це дозволяє в межах одного документа додавати нові послуги або відмовлятися від тих, що не використовуються, без додаткової паперової роботи.

Договір можна підписати через офіційний сайт "Укрпошти". Процедура не потребує фізичної присутності представників бізнесу або обміну паперовими примірниками.

"Ми добре бачимо запит бізнесу на простіші й швидші рішення. Підприємцям важливо не витрачати час на зайву бюрократію, коли ринок вимагає діяти швидко. Єдиний договір — це крок до моделі, в якій логістика стає для клієнта не бар’єром, а точкою опори для росту", — зазначають в Укрпошті.

Для підприємців, які вже мають укладені договори, умови залишаються незмінними. Терміново переоформлювати документи не потрібно. Перехід на нову систему відбуватиметься поступово протягом року, а всі чинні договори залишаються дійсними.

Нагадаємо, "Укрпошта" починає розбудову мережі партнерських відділень по всій Україні і планує відкрити щонайменше 1000 точок до кінця року.