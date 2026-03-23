Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,82

--0,14

EUR

50,68

+0,17

Наличный курс:

USD

44,15

44,00

EUR

51,29

51,01

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В большой сети мясных магазинов покупателей обманывали фальшивыми чеками

мясо
В большой сети мясных магазинов разоблачили схему с поддельными чеками / Depositphotos

Государственная налоговая служба выявила масштабные манипуляции по расчетным документам в одной из крупных сетей розничной торговли мясом.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

В ходе проверок выяснилось, что покупателям вместо настоящих фискальных чеков выдавали их имитацию.

Такие документы внешне напоминали официальные чеки, однако фактически не регистрировались из-за регистраторов расчетных операций (РРО). Это позволяло предприятию проводить часть выручки "в тени", избегая должного налогообложения.

Двойные кассы и механизм имитации расчетов

Нарушения подтвердились в ходе серии контрольных закупок, проведенных в течение марта. В каждой торговой точке сети налоговики обнаружили по два устройства печати документов.

Один аппарат использовался для формирования легальных фискальных чеков, в то время как другой с помощью специального программного обеспечения создавал подделки.

Использование такой схемы позволяло бизнесу системно скрывать реальные объемы реализации продукции от контролирующих органов.

Ответственность для нарушителей

Пока проверки продолжаются, а к налогоплательщику будут применены финансовые санкции.

Собранные материалы готовят для передачи в правоохранительные органы для предоставления правовой оценки действиям должностных лиц компании.

Налоговики отмечают, что подобные манипуляции не только наносят ущерб государственному бюджету, но и создают неравные условия для работы добросовестного бизнеса на рынке мясной продукции.

Ранее ГНС обнаружила семь торговых сетей бытовой техники и женской одежды, которые по схеме "дробления бизнеса" уклонялись от уплаты налогов. В результате таких действий госбюджет потерял 668,5 млн гривен НДС.

Автор:
Татьяна Бессараб