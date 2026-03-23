В большой сети мясных магазинов покупателей обманывали фальшивыми чеками

Государственная налоговая служба выявила масштабные манипуляции по расчетным документам в одной из крупных сетей розничной торговли мясом.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

В ходе проверок выяснилось, что покупателям вместо настоящих фискальных чеков выдавали их имитацию.

Такие документы внешне напоминали официальные чеки, однако фактически не регистрировались из-за регистраторов расчетных операций (РРО). Это позволяло предприятию проводить часть выручки "в тени", избегая должного налогообложения.

Двойные кассы и механизм имитации расчетов

Нарушения подтвердились в ходе серии контрольных закупок, проведенных в течение марта. В каждой торговой точке сети налоговики обнаружили по два устройства печати документов.

Один аппарат использовался для формирования легальных фискальных чеков, в то время как другой с помощью специального программного обеспечения создавал подделки.

Использование такой схемы позволяло бизнесу системно скрывать реальные объемы реализации продукции от контролирующих органов.

Ответственность для нарушителей

Пока проверки продолжаются, а к налогоплательщику будут применены финансовые санкции.

Собранные материалы готовят для передачи в правоохранительные органы для предоставления правовой оценки действиям должностных лиц компании.

Налоговики отмечают, что подобные манипуляции не только наносят ущерб государственному бюджету, но и создают неравные условия для работы добросовестного бизнеса на рынке мясной продукции.

Ранее ГНС обнаружила семь торговых сетей бытовой техники и женской одежды, которые по схеме "дробления бизнеса" уклонялись от уплаты налогов. В результате таких действий госбюджет потерял 668,5 млн гривен НДС.