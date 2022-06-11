РФ використовує проти України старі п'ятитонні ракети через нестачу сучасних боєприпасів, - британська розвідка

Російська армія збільшила тиск та веде вогонь зі своєї артилерії та авіації, намагаючись придушити українську оборону. Також використовує проти України протикорабельні ракети Х-22, виготовлені ще в 1960-х роках. Причиною цього може бути нестача сучасних ракет.

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Про це свідчать дані британської розвідки у Twitter.

Повідомляється, що з квітня російські бомбардувальники випустили десятки протикорабельних ракет Х-22, виготовлені ще у 1960-х роках.

Зазначається, що ці 5,5-тонні ракети були призначені для знищення авіаносців за допомогою ядерної боєголовки.

Коли вони використовуються для наземного нападу зі звичайною боєголовкою, вони дуже неточні і, отже, можуть спричинити значні побічні збитки та жертви серед цивільного населення.

"Росія, ймовірно, вдається до таких неефективних систем озброєння, оскільки їй не вистачає точніших сучасних ракет, тоді як українська протиповітряна оборона все ще стримує свою тактичну авіацію від завдання ударів здебільшого країни", - йдеться в повідомленні.

Також розвідка Великобританії фіксує, що Росія збільшила тиск та веде вогонь зі своєї артилерії та авіації, намагаючись придушити українську оборону.

Нагадаємо, що українські захисники минулої доби в Донецькій та Луганській областях відбили чотирнадцять атак ворога. Водночас окупанти готуються до наступу на Слов'янськ.