Россию ждут проблемы с пополнением запасов оружия, - разведка Британии

Несмотря на увеличение страной-агрессором РФ оборонного бюджета, оккупанты столкнуться с проблемой пополнения запасов техники и оружия из-за влияния западных санкций и недостаточного опыта в некоторых сферах.

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Об этом сообщает разведка Британии.

Отмечается, что первый зампред военно-промышленного комплекса страны-агрессора России прогнозировал, что государственные расходы на оборону возрастут на 600-700 миллиардов рублей, что может приблизиться к увеличению оборонного бюджета России на 20%.

"Финансирование российского правительства позволяет медленно мобилизовать оборонно-промышленную базу страны, чтобы удовлетворить требования, предъявляемые к ней войной в Украине. Однако отрасль может иметь проблемы с выполнением многих из этих требований, частично из-за последствий санкций и нехватки опыта", — говорится в сообщении.

По данным разведки Британии, российское производство высококачественной оптики и передовой электроники, вероятно, остается проблемным и может подорвать усилия по замене утраченного в Украине оборудования.

Относительно боевых действий отмечается, что оперативные усилия РФ и дальше сосредоточены вокруг Северодонецка. Также впервые за несколько недель, ее западная группа войск достигла небольшого продвижения на харьковском направлении.

Напомним, ранее разведка Британии сообщала, что РФ использует против Украины старые пятитонные ракеты из-за нехватки современных боеприпасов.