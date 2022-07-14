Российские офицеры убивают своих же солдат на войне в Украине - разведка

В Главном управлении разведки МО перехватили разговор жены русского оккупанта, которая просит того найти какие-либо возможности, чтобы вернуться с войны домой. Советует обратиться к матери, у которой связи в больницах, с целью получения справки о непригодности к службе.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Женщина также рассказала историю своей знакомой, у которой сын был убит в Украине.

"Его привезли. Она хотела его помыть, в другой гроб переложить. А он был весь забинтованный... Прошел месяц, и пришел его друг из армии, у него контракт закончился. Он тоже там был. Пришел к матери и сказал, что его убили свои два офицера. И что он был весь избит. Говорит, у меня контракт закончился, я пойду главным свидетелем. Они сейчас эксгумацию хотят делать, независимую экспертизу. Они его били-били и потом убили, застрелили. Я говорю, пи…йо ( нехорошие люди). Думают, война все спишет", - сказала она.

Как сообщили в британской разведке, нехватка кадров в армии страны-агрессора РФ может вынуждать российское руководство прибегать к нетрадиционному комплектованию, включающему вербовку заключенных из российских тюрем для ЧИК "Вагнер".