Около тысячи оккупантов попали в окружение в результате контрнаступления ВСУ на Херсонском направлении, - Арестович

В районе села Высокополье Херсонской области около тысячи российских военных попали в тактическое окружение ВСУ. Об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович в эфире "Фейгина LIVE".

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"Там, по сути, повторение "Иловайска" для российских войск. Не 2 тыс (такое количество называли иностранные СМИ со ссылкой на свои источники — Delo.ua), но более 1 тыс. Они находятся в тактическом окружении. Вчера была попытка прорыва, но прекращена нашим огнем. Российское командование деморализовано происходящим в Херсонской области", – рассказал Арестович.

По его словам, сейчас в ВСУ есть возможность всех их ликвидировать, однако украинские защитники воюют согласно всем правилам и обычаям войны, поэтому захватчикам предложат сдаться в плен.

"Это будет лучший выход для них - сдаться, сдать вооружение и технику и остаться в живых. Это война и цацкаться никто не будет - мы не предоставим коридор и, если они не захотят сдаться, судьба их будет решена", - добавил советник руководителя ОП.

Ранее Арестович заявлял, что ВСУ уже подошли на расстояние 20 км от Херсона. Так что никакого референдума оккупанты там не проведут.

Кроме того, по информации Главного управления разведки Минобороны, российские военные, пытаясь остановить наступление ВСУ на Херсонском направлении, срочно строят дополнительные линии обороны, минируют территорию и создают инженерные заграждения.