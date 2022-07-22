Близько тисячі окупантів потрапили в оточення внаслідок контрнаступу ЗСУ на Херсонському напрямку, - Арестович

В районі села Високопілля Херсонської області близько тисячі російських військових потрапили в тактичне оточення ЗСУ. Про це повідомив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін LIVE".

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"Там, по суті, повторення "Іловайська" для російських військ. Не 2 тис (таку кількість називали іноземні ЗМІ з посиланням на свої джерела — Delo.ua), але понад 1 тис. Вони перебувають в оточенні тактичному. Вчора була спроба прориву, але припинена нашим вогнем. Російське командування деморалізоване тим, що відбувається в Херсонській області", – розповів Арестович.

За його словами, зараз у ЗСУ є можливість всіх їх ліквідувати, однак українській захисники воюють згідно з усіма правилами та звичаями війни, тому загарбникам запропонують здатися у полон.

"Це буде найкращий вихід для них - здатися, здати озброєння та техніку і залишитися живими. Це війна і цацкатися ніхто не буде - ми не надамо коридор і, якщо вони не захочуть здатися, їхня доля буде вирішена", — додав радник керівника ОП.

Раніше Арестович заявляв, що ЗСУ вже підійшли на відстань 20 км від Херсона. Тож ніякого референдуму окупанти там не проведуть.

Крім того, за інформацією Головного управління розвідки Міноборони, російські військові, намагаючись зупинити наступ ЗСУ на Херсонському напрямі, терміново будують додаткові лінії оборони, мінують територію та створюють інженерні загородження.