Украинские защитники отбили атаку россиян в направлении Северска

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки, 22 июля, отбили два наступления россиян между Донецкой и Луганской областями. Как сообщил глава Луганской ОВА, на оккупированных территориях ограничивается свобода людей.

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По словам Гайдая, со стороны Лисичанска враг по очереди, а иногда и одновременно, атакует разные участки админграницы между Луганской и Донецкой областями. 22 июля направлений атак россиян в регионе было по меньшей мере две.

"Лисичанск и близлежащие оккупированные села пролегают на десятки километров вдоль линии, которую россияне мечтают достичь в течение последних месяцев. Соответствующие рапорты руководству они предоставляли много раз, но Вооруженные силы Украины имели другие планы и до сих пор не дали врагу реализовать эти намерения. Да, линия фронта на Лисичанском направлении очень велика, поэтому опасность каждый раз поступает из разных мест. Впрочем, наши защитники готовы к сопротивлению", - подчеркнул он.

Отмечается, что за прошедшие сутки штурмовые действия в направлении Верхнекаменского и Северского украинские защитники успешно отбили.

"Врагом была применена авиация, совершены две артиллерийские атаки и четыре попытки обстрелять минометами. Не добавляет смелости оккупантам и уничтожение еще одного состава с боеприпасами. В этот раз на Славяносербщине", - проинформировал Сергей Гайдай.

Глава ОВА добавил, что менее уверены в своей силе россияне и в недавно увлеченных городах и селах. Там осталось около 10-15% населения.

"В основном пожилые люди и так называемые "ждуны". Но и среди них оккупанты видят врагов. В Северодонецке открыт пункт выдачи пропусков для передвижения по оккупированной территории, ограничивающий свободу передвижения по региону. Только когда отстоишь длинную очередь и пройдешь "дактилоскоп", сможешь отправиться в больницу соседнего города, если не умрешь по дороге", - подчеркнул он.

Напомним, 21 июля Вооруженным силам Украины удалось остановить штурмовые действия российских оккупантов, атаковавших с территории Лисичанского НПЗ. Враг понес потери и отошел. В частности, россияне бросают в бой все резервы, идут в разведку боем, не жалеют беспилотников.