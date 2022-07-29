Десять кораблей с украинским зерном готовы к отправке - Мининфраструктуры

В Украине впервые с 24 февраля в морских портах Украины возобновлена работа. Суда, которые были загружены зерном еще зимой, готовы к отправке, как только ООН и Турция согласуют "зеленый коридор" в направлении Босфора.

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Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, в портах " Одесса" и "Черноморск" уже загружено 17 судов, из которых 10 уже готовы к отправке.

Экспорт зерна начнется с отправки нескольких кораблей, которые были загружены еще зимой, но не смогли покинуть порт из-за начала полномасштабного вторжения России. ООН и Турция должны согласовать "зеленый коридор" в направлении Босфора.

"Я благодарен послам Большой Семерки, Европейской Делегации, Турции и ООН за совместную работу, которая, надеюсь, уже в ближайшие дни принесет первые практические результаты. Ваше присутствие сегодня в Одессе дает надежду украинским фермерам, портовикам и всей морской отрасли", – прокомментировал Александр Кубраков.

Напомним, в связи с подписанием соглашения о разблокировании украинских портов для экспорта зерна, в среду, 27 июля возобновили работу порты "Одесса", "Черноморск" и "Южный". В тот же день в Стамбуле приступил к работе координационный центр по экспорту украинского зерна.

Задача СКЦ – обеспечить транспортировку и распределение экспортируемого из Украины зерна. Движение судов будет отслеживаться, а весь процесс будет координироваться ООН и другими сторонами договоренностей.