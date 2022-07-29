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Десять суден з українським зерном готові до відправки - Мінінфраструктури
В Україні вперше з 24 лютого у морських портах України відновлено роботу. Судна, які були завантажені зерном ще взимку, готові до виходу як тільки ООН та Туреччина погодять "зелений коридор" в напрямку Босфору.
Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
За його словами, в портах "Одеса" та "Чорноморськ" уже завантажено 17 суден, з яких 10 уже готові до відправлення.
Експорт зерна розпочнеться з відправлення кількох кораблів, які були завантажені, але не змогли покинути порт через початок повномасштабного вторгнення Росії. ООН та Туреччина мають погодити "зелений коридор" в напрямку Босфору.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Я вдячний послам Великої Сімки, Європейській Делегації, Туреччині та ООН за спільну роботу, яка, сподіваюся, вже найближчими днями принесе перші практичні результати. Ваша присутність сьогодні в Одесі дає надію українським фермерам, портовикам та усій морській галузі", – прокоментував Олександр Кубраков.
Нагадаємо, у зв’язку з підписанням угоди про розблокування українських портів для експорту зерна, у середу, 27 липня відновили роботу порти "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний". Того ж дня у Стамбулі розпочав роботу координаційний центр по експорту українського зерна.
Завдання СКЦ – забезпечити транспортування та розподіл зерна, що експортується з України. Рух судів відстежуватиметься, а весь процес координуватиметься ООН та іншими сторонами домовленостей.