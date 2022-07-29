Десять суден з українським зерном готові до відправки - Мінінфраструктури

В Україні вперше з 24 лютого у морських портах України відновлено роботу. Судна, які були завантажені зерном ще взимку, готові до виходу як тільки ООН та Туреччина погодять "зелений коридор" в напрямку Босфору.

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Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, в портах "Одеса" та "Чорноморськ" уже завантажено 17 суден, з яких 10 уже готові до відправлення.

Експорт зерна розпочнеться з відправлення кількох кораблів, які були завантажені, але не змогли покинути порт через початок повномасштабного вторгнення Росії. ООН та Туреччина мають погодити "зелений коридор" в напрямку Босфору.

"Я вдячний послам Великої Сімки, Європейській Делегації, Туреччині та ООН за спільну роботу, яка, сподіваюся, вже найближчими днями принесе перші практичні результати. Ваша присутність сьогодні в Одесі дає надію українським фермерам, портовикам та усій морській галузі", – прокоментував Олександр Кубраков.

Нагадаємо, у зв’язку з підписанням угоди про розблокування українських портів для експорту зерна, у середу, 27 липня відновили роботу порти "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний". Того ж дня у Стамбулі розпочав роботу координаційний центр по експорту українського зерна.

Завдання СКЦ – забезпечити транспортування та розподіл зерна, що експортується з України. Рух судів відстежуватиметься, а весь процес координуватиметься ООН та іншими сторонами домовленостей.