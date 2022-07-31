- Категория
- Агро
- Дата публикации
-
Урожай зерна в Украине может сократиться вдвое, - Зеленский
Из-за российского вторжения существует угроза того, что украинский урожай в этом году будет вдвое меньше обычного.
Об этом написал в Twitter президент Украины Владимир Зеленский.
"Украинский урожай в этом году может быть вдвое меньше", – отметил гарант.
Он подчеркнул, что главная задача для Украины — не допустить глобального продовольственного кризиса.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Наша главная цель – не допустить глобального продовольственного кризиса, вызванного российским вторжением. Находим альтернативный способ доставки зерна", – отмечает Зеленский.
Президент также опубликовал ссылку на эпизод правительственного медиа United24, посвященный продовольственному кризису.
В видео говорится, что на протяжении многих лет Украина была одним из мировых лидеров по поставкам зерна.
"Только в прошлом году Украина произвела примерно 80 млн тонн зерна, включая пшеницу, кукурузу и ячмень. Этих запасов продовольствия достаточно, чтобы прокормить более 400 млн человек в течение почти полугода. В 2022 году Украина может собрать и доставить менее половины этого количества", – говорится в сюжете.
По данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, жатва 2022 года уверенно идет вперед. Уборка зерновых и зернобобовых культур уже проведена на площади 3,5 млн. га (29%) и намолочено 11,8 млн. тонн зерна нового урожая.
Отметим, как прогнозируют в Украинской зерновой ассоциации, в этом году Украина может получить 69,4 млн. т зерновых и масличных с площади около 19,1 млн. га. Экспорт из Украины при этом может достигнуть 31,5 млн. тонн при существенном увеличении пропускной способности переходов на границах Украины.