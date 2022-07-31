Урожай зерна в Украине может сократиться вдвое, - Зеленский

Из-за российского вторжения существует угроза того, что украинский урожай в этом году будет вдвое меньше обычного.

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Об этом написал в Twitter президент Украины Владимир Зеленский.

"Украинский урожай в этом году может быть вдвое меньше", – отметил гарант.

Он подчеркнул, что главная задача для Украины — не допустить глобального продовольственного кризиса.

"Наша главная цель – не допустить глобального продовольственного кризиса, вызванного российским вторжением. Находим альтернативный способ доставки зерна", – отмечает Зеленский.

Ukrainian harvest this year is under the threat to be twice less. Our main goal — to prevent global food crisis caused by Russian invasion. Still grains find a way to be delivered alternatively. Watch a new episode of @United24media «Yep, this is Ukraine»: https://t.co/JvaqQcnXb3 pic.twitter.com/hBxuvjlFWc — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 31, 2022

Президент также опубликовал ссылку на эпизод правительственного медиа United24, посвященный продовольственному кризису.

В видео говорится, что на протяжении многих лет Украина была одним из мировых лидеров по поставкам зерна.

"Только в прошлом году Украина произвела примерно 80 млн тонн зерна, включая пшеницу, кукурузу и ячмень. Этих запасов продовольствия достаточно, чтобы прокормить более 400 млн человек в течение почти полугода. В 2022 году Украина может собрать и доставить менее половины этого количества", – говорится в сюжете.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, жатва 2022 года уверенно идет вперед. Уборка зерновых и зернобобовых культур уже проведена на площади 3,5 млн. га (29%) и намолочено 11,8 млн. тонн зерна нового урожая.

Отметим, как прогнозируют в Украинской зерновой ассоциации, в этом году Украина может получить 69,4 млн. т зерновых и масличных с площади около 19,1 млн. га. Экспорт из Украины при этом может достигнуть 31,5 млн. тонн при существенном увеличении пропускной способности переходов на границах Украины.