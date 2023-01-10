Падение урожайности и сокращение налоговых поступлений в бюджет: с какими проблемами столкнутся аграрии и государство в 2023 году

Во время полномасштабной войны, которую развязала Россия против Украины в феврале 2022 года, агропромышленный сектор столкнулся с массой проблем. В настоящее время часть украинской земли еще находится под оккупацией РФ, заминированы поля, а некоторые аграрии потеряли свой урожай из-за уничтожения элеваторов и кражи оккупантами зерна на сумму более $1 млн. Также агарарии столкнулись с проблемой логистики, ростом цен на средства производства и невозвратом НДС со стороны государства. Как все это отразится на секторе АПК в 2023 году, рассказали эксперты Центра экономического восстановления.

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Исследование Центра экономического восстановления показало, что наиболее болезненной проблемой для аграриев стала именно логистика. Так, с начала полномасштабного вторжения цены на логистические услуги выросли более чем в 4 раза, что привело к снижению прибыли аграриев.

Среди других вызовов в прошлом году, которые будут в 2023-м, эксперты выделили проблемную логистику, повышение цен на средства производства, невозврат НДС и сокращение площадей посева на территориях, которые до сих пор находятся под оккупацией РФ.

Логистика

До подписания "зернового соглашения", когда морские порты были заблокированы, украинские аграрии и государство не смогли увеличить пропускную способность по альтернативным логистическим маршрутам. Чтобы использовать альтернативные пути, нужно было перестроить логистические маршруты и наладить их.

Именно налаживание логистических маршрутов, которые сейчас пользуются большим спросом, повлекло за собой повышение цен на перевозку зерна в порты Румынии и Польши - до $200 за тонну. Как следствие, производитель получает убыток примерно в $85 с тонны продукции. Для сравнения: в 2021 году стоимость логистики в порты Украины составляла $30-35 за тонну, после начала войны стоимость логистики в порты ЕС выросла до текущих $180-200 за тонну по состоянию на начало августа 2022 года.

Фактически затраты на доставку составляют около 2/3 цены зерна, делая его производство в Украине невыгодным.

По этой причине аграрии задаются вопросом стоит ли продолжать заниматься этим видом бизнеса. При этом аграрии понимают, что мир и страну нужно обеспечивать продовольствием, поэтому, несмотря на ущерб, они продолжают заниматься сельским хозяйством.

Стоимость логистики формируется из трех компонентов: услуга перевозки, использование вагонов и другие расходы, относящиеся к данному процессу.

Основными игроками рынка являются государственная компания "УЗ" и другие частные операторы подвижного состава, предоставляющие услугу пользования вагонами. С начала полномасштабной войны "УЗ" увеличила стоимость тарифов на перевозку из-за того, что во время военного времени предприятие понесло дополнительные расходы. Часть расходов "УЗ" компенсировали государство и иностранные партнеры. Другую часть "УЗ" компенсировала за счет повышения тарифов на перевозку.

Однако частичная разблокировка портов не решает проблему снижения цен на логистику альтернативными маршрутами потому, что даже после полной разблокировки портов большинство аграриев получат доступ к морской логистике только через 2-3 месяца.

Эксперты назвали несколько потенциальных решений, которые сейчас помогут снизить цены на перевозку по железной дороге:

Полный пересмотр системы тарифообразования на перевозочные услуги. Использование ценового потолка для стоимости. Внедрение ограничений на участие в аукционах для отдельных игроков рынка.

Снижение стартовых ставок на использование зерновозов.

Увеличение предложения на аукционах путем предложения лотов неспециализированных вагонов под перевозку зерновых.

Введение субсидий на использование вагонов для агропроизводителей.

Внедрение системы информирования об обновлении гарантированной скорости движения вагонов.

Совершенствование системы планирования перевозок "УЗ".

Обеспечение вагонов со стороны стран ЕС.

Внедрение системы мониторинга спроса на зерновозы.



Невозврат НДС, курсовая разница и дорогие удобрения

Эксперты Центра экономического восстановления выделили еще три наибольшие проблемы агросектора, с которыми столкнулись аграрии в 2022 году, и их способ решения в текущем году.

Невозврат НДС. В настоящее время 95% возмещения НДС переведены в проверки и 5% подтверждены камерально. За 9 месяцев 2022 года было возмещено 52 млрд грн НДС из уплаченных 222 млрд грн, в то время как за аналогичный период 2021 года было возмещено 111 млрд грн НДС при объемах уплаты 225 млрд грн. До войны ситуация была противоположная, поэтому сейчас такая тенденция заставляет производителей, особенно малых фермеров, переходить в "тень" – продавать продукцию за наличные деньги.

По словам экспертов, нужно восстановить полноценное и своевременное возмещение НДС – это наиболее оптимальный вариант, за который адвокируют как производители, так и эксперты в отрасли.

Также можно ввести предоставление аграриям НДС-облигаций. По мнению экспертов, НДС-облигации будут конкурировать с государственными облигациями и решат проблему только частично. Или ввести компенсацию за счет уменьшения уплаты НДС. Уменьшение обязательств по возмещению за счет отсутствия уплаты части текущего НДС.

Еще одно решение, предложенное экспертами, это привлечение международных организаций, когда государство берет обязательства перед МФО, возмещающим производителям НДС (вроде факторинга).

Курсовая разница. В настоящее время это влияет на валютную выручку и макроэкономическую стабильность. Валютный курс остается одним из основных факторов, влияющих на уровень доходов экспортеров агропромышленности, поскольку все операции совершаются в иностранной валюте. НБУ дважды с начала войны фиксировал курс гривны по отношению к доллару. Несмотря на корректировку, разница курсов для аграриев в 13% существенная, и единственным инструментом для контроля уровня прибыли предприятия остается замораживание денег на счетах.

Аграрии отмечают необходимость возврата гибкого валютного курса, ведь потери валютной выручки составляют до 20%. К примеру, закупка средств производства происходит по коммерческому курсу, а сбыт продукции – по официальному, что фактически создает дополнительную налоговую нагрузку на производителей.

Рост стоимости средств производства. Существенно выросли цены на удобрения, например, более чем вдвое для кукурузы, и топливо. Эксперты прогнозируют снижение объемов использования удобрений – на 3-47% нитратных, 51-100% фосфатных и 41-100 калийных в зависимости от культуры. При этом уменьшение стоимости средств производства в 2023 году не приведет к уменьшению себестоимости зерновых и масличных до уровня 2021 года. Это, в свою очередь, повлияет на среднюю урожайность масличных и зерновых, падение которой оценивается в 20-50%.

Прогноз на 2023 год

По прогнозам экспертов Центра экономического восстановления сокращение производства приведет к потерям экономики. Сущное сокращение налоговых поступлений в бюджет прогнозируется примерно на 32% за счет уменьшения поступлений НДС, НДФЛ и единого налога от производителей зерновых культур.

Также прогнозируется сокращение на 22% занятых на сельскохозяйственных предприятиях, занимающихся производством зерновых и масличных культур.

При этом следует учитывать, что Украина является крупным и глобальным игроком на мировом рынке зерновых и масличных, обеспечивающих продовольственную безопасность в разных странах. Согласно прогнозу USDA и Всемирного банка, если учитывать нынешнюю ситуацию в Украине, необеспеченный спрос в странах Африки может составлять около 25% к 2025 году. В настоящее время эта цифра достигает около 10%. Предложение на мировом рынке может значительно сократиться, что повлияет на цены, поэтому международным партнерам придется дофинансировать страны, которые были клиентами Украины.

В этой связи эксперты Центра экономического восстановления выделили несколько решений для преодоления текущих проблем: