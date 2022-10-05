Зеленський оголосив про звільнення ще низки сіл на Херсонщині

Президент Володимир Зеленський підтверджує деокупацію низки сіл у межиріччі Дніпра та Інгульця на півночі Херсонської області, зокрема Нововоскресенського, Новогригорівки та Петропавлівки. Як повідомив він у вечірньому зверненні, там вже завершено стабілізаційні заходи.

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"Хочу сьогодні відзначити особовий склад оперативно-стратегічного угруповання "Олександрія" за створення умов для успішного наступу, за планування й підготовку активних дій на Херсонщині... Тільки за цю добу на Херсонщині від псевдореферендуму було звільнено й стабілізовано такі населені пункти, як Нововоскресенське, Новогригорівка і Петропавлівка. Рух триває", - сказав він.

Також президент відзначив Повітряні сили ЗСУ, які у середу збили шість безпілотників іранського виробництва. Три безпілотники були збиті зенітниками 302-го зенітного ракетного Харківського полку, а ще три збили льотчики-винищувачі з 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації.

"А зараз скажу оккупантам. Навіть якщо ви ще десь у світі знайдете якусь іншу зброю з такою самою "природною" для вашого "російського світу" назвою, як ці ось іранські "Шахиди", якими ви намагаєтесь бомбити такі наші міста, як, наприклад, Біла Церква, це все одно вже нічим вам не допоможе. Ви вже програли", - додав він.

Глава держави також повідомив, що повів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, основний пунктом порядку денного якого був "наш рух до звільнення всієї української землі та все те, що необхідно для реалізації нашої оборонної операції".

"Постачання зброї та боєприпасів, взаємодія з партнерами, матеріальне забезпечення, протидія новим видам озброєння, яке є в окупантів... Звичайно, не можу розголошувати конкретні питання, які обговорювалися Ставкою. Але більшість доповідей, прийняті звіти й затверджені плани точно порадують українців. І точно засмутять окупантів", - зазначив Зеленський.

Крім того, він повідомив, що в деокупованих Лимані, Святогірську та Яровій Донецької області 5 жовтня було відновлено виплату пенсій. Також там видаються продуктові набори й гуманітарна допомога.

Зазначимо також, що українські війська наразі продовжуть наступ і на цьому напрямі: так, вдень начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомляв, що після деокупації Лиманської громади Донеччини вже було звільнено принаймні шість населених пунктів на території Луганської області, однак не став буквально уточнювати їхні назви з міркувань безпеки.