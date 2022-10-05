Зеленский объявил об освобождении еще ряда сел в Херсонской области

Президент Владимир Зеленский подтверждает деоккупацию ряда сел в междуречье Днепра и Ингульца на севере Херсонской области, в частности, Нововоскресенского, Новогригоровки и Петропавловки. Как сообщил он в вечернем обращении, там уже завершены стабилизационные мероприятия.

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"Хочу сегодня отметить личный состав оперативно-стратегической группировки "Александрия" за создание условий для успешного наступления, за планирование и подготовку активных действий в Херсонской области... Только за эти сутки в Херсонской области от псевдореферендума были освобождены и стабилизированы такие населенные пункты, как Нововоскресенское, Новогригоровка и Петропавловка. Движение продолжается", - сказал он.

Также президент отметил Воздушные силы ВСУ, которые в среду сбили шесть беспилотников иранского производства. Три беспилотника были сбиты зенитчиками 302-го зенитного ракетного Харьковского полка, а еще три сбили летчики-истребители из 204-й Севастопольской бригады тактической авиации.

"А сейчас скажу оккупантам. Даже если вы еще где-то в мире найдете какое-то другое оружие с таким же "естественным" для вашего "русского мира" названием, как эти вот иранские "Шахиды", которыми вы пытаетесь бомбить такие наши города, как, например, Белая Церковь, это все равно уже ничем вам не поможет. Вы уже проиграли", - добавил он.

Глава государства также сообщил, что повел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, основным пунктом повестки дня которого было "наше движение к освобождению всей украинской земли и все то, что необходимо для реализации нашей оборонной операции".

"Снабжение оружием и боеприпасами, взаимодействие с партнерами, материальное обеспечение, противодействие новым видам вооружения, которое есть у оккупантов... Конечно, не могу разглашать конкретные вопросы, которые обсуждались Ставкой. Но большинство докладов, принятые отчеты и утвержденные планы точно обрадуют украинцев. И точно огорчат оккупантов", - отметил Зеленский.

Кроме того, он сообщил, что в деоккупированных Лимане, Святогорске и Яровой Донецкой области 5 октября была возобновлена выплата пенсий. Также там выдаются продуктовые наборы и гуманитарная помощь.

Отметим также, что украинские войска продолжат наступление и на этом направлении: так, днем начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщал, что после деоккупации Лиманской общины Донецкой области уже были освобождены по меньшей мере шесть населенных пунктов на территории Луганской области, однако не стал буквально уточнять их названия из соображений безопасности.