Армии РФ не хватает сил для обороны позиций в Херсонской области, - британская разведка

Армии страны-агрессора РФ не хватает личного состава для обороны Херсонской области, поэтому мобилизованных россиян планируют перебросить на этот участок фронта.

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Об этом свидетельствуют данные разведки Великобритании.

Там отмечают, что в ходе украинского контрнаступления на юге Украины ВСУ удалось освободить около 20 км территорий, тем самым сдвинув линию фронта ближе к Новой Каховке.

"Основные позиции ВСУ находятся на восточном берегу реки Ингулец и на западном берегу Днепра, но пока они не сильно угрожают основным оборонным позициям россиян", - отмечают в разведке.

Теперь из-за отступления российских сил с северо-запада Херсонской области, военное командование РФ должно обустроить оборону стратегически важного населенного пункта Новая Каховка.

В разведке подчеркивают, что в настоящее время усиление и пополнение живой силы и техники может осуществляться через одну из немногих переправ через реку Днепр, находящуюся в аварийном состоянии из-за целенаправленных украинских ударов.

"Таким образом, перед Россией стоит дилемма: отвести боевые силы за Днепр, чтобы значительно улучшить оборонные возможности остальной части Херсонщины, но при этом поставить под вопрос продвигаемый в Кремле политический императив", - отмечают в британской разведке.

Там сообщают, что для поддержки войск, находящихся на правобережной части Херсонщины, российское военное командование направило недоукомплектованные подразделения воздушно-десантных войск.

"Это свидетельствует и о том, что в России сейчас мало дополнительных, качественных сил, доступных для стабилизации фронта. Скорее всего, на этот участок происходит переброска недавно мобилизованных резервов", - отмечают в разведке.

Отметим, президент Владимир Зеленский подтверждает деоккупацию ряда сел в междуречье Днепра и Ингульца на севере Херсонской области, в частности, Нововоскресенского, Новогригорьевки и Петропавловки.

Кроме того, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщал, что после деоккупации Лиманской общины Донбасса уже было освобождено по меньшей мере шесть населенных пунктов на территории Луганской области.