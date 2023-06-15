Украина задействовала в контрнаступлении только четвертую часть подготовленных бригад

Украина готовилась к контрнаступлению не менее шести месяцев после того, как в ноябре отбила город Херсон, часть Харьковской области в сентябре и отбросила российские войска из-под Киева в апреле. В нынешнем контрнаступлении военное руководство задействовало всего три из 12 подготовленных бригад.

Об этом пишет Reuters.

Военное руководство Украины создало для контроперации 12 бронетанковых бригад, девять из которых были обучены и оснащены на Западе. Бригада обычно насчитывает не менее 3500-4000 военнослужащих.

Конрад Музыка, внимательно следящий за войной польский военный аналитик, сказал, что лишь три из 12 бригад были замечены в боях на юго-востоке.

Кроме того, Украина заявила, что сформировала восемь десантно-штурмовых бригад численностью 40 тысяч военнослужащих, призванных МВД.

Пока Украина наблюдает, куда Москва направляет войска, чтобы укрепить свои линии и нанести удары в более слабо защищенных районах, в том числе на востоке, говорят военные аналитики.

Однако риск для украинских военных состоит в том, что российские захватчики слишком хорошо укрепили свои линии обороны, пока ВСУ готовились к контрнаступлению. Также у Украины уже нет элемента неожиданности.

Россия подготовила тысячи оборонительных позиций от края западной России до оккупированного Крыма на Черном море, включая минные поля, противотанковые рвы, ряды бетонных баррикад типа "зубы дракона" и окопы.

Старший научный сотрудник отдела сухопутной войны Международного института стратегических исследований Бен Барри считает, что поскольку Украина не имеет фактора внезапности, она будет прилагать все усилия для создания оперативной и тактической неожиданности. Это будет включать сокрытие, камуфляж, обман, дезинформацию.

Напомним, уже в течение нескольких дней украинские военные успешно продвигаются на нескольких направлениях. Президент Украины Владимир Зеленский 10 июня подтвердил, что защитники перешли к контрнаступательным действиям.

Президент Чехии Петр Павел считает, что настоящее контрнаступление украинских военных будет еще впереди, а сейчас украинские военные провели формирующие операции.