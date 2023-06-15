Уничтожение Каховской ГЭС может создать новые возможности для украинских военных - Вloomberg

После подрыва Каховской дамбы 6 июня наводнения лишили украинских войск каких-либо шансов переправиться через Днепр для поддержки своего контрнаступления. Однако эта выгода для Кремля может оказаться непродолжительной.

Об этом пишет Вloomberg.

Разрушение Каховской дамбы создало препятствие для наступления Украины, но когда паводок спадет, ситуация изменится.

Ниже дамбы паводковая вода уже начала спадать и в конце концов вернет реку в прежнее состояние, но появятся новые препятствия, такие как подмытые мины и обломки. По течению, когда бассейн Каховского водохранилища протяженностью 230 километров опустится, появится совершенно новый ландшафт, который потенциально может создать возможности для украинских сил.

Дамба была разрушена именно тогда, когда украинские войска начали контрнаступление, которое планировали несколько месяцев.

По информации издания, Киев разворачивает вооружение вдоль фронта, которое простирается более чем на 1500 км, Днепр является решающей частью поля боя и создает серьезную материально-техническую проблему для украинских стратегов, которые работают выяснить, как поддерживать свои силы во время их продвижения.

Все последующие военные операции в этом районе будут зависеть от того, насколько серьезно была повреждена дамба, а также от ила, собравшегося на дне водохранилища с момента строительства дамбы в 1956 году. Поверхность под водой состоит из ила, и трудно сказать, как быстро он потом высохнет.

"Ключевой вопрос здесь - высота дамбы, которая осталась под водой после разрушения. Эта высота определяет количество оставшейся воды", - сказал в телефонном разговоре Илья Перевозчиков, руководитель отдела гидрологии ГСЧС Украины.

Ссылаясь на слова заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, издание пишет, что поскольку наводнение устранило какую-либо угрозу со стороны Днепра, российское командование передислоцировало войска с позиций вдоль реки, чтобы укрепить оборону дальше на восток.

Что касается украинского контрнаступления, то ВСУ продолжают контрнаступательные действия по меньшей мере на трех направлениях и добились успехов.

Силы обороны продвинулись на 200-500 метров на Бахмутском направлении, а также на 300-350 метров – в Запорожском.