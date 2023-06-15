Знищення Каховської ГЕС може створити нові можливості для українських військових - Вloomberg

Після підриву Каховської дамби 6 червня повені позбавили українських військ будь-яких шансів переправитися через Дніпро для підтримки свого контрнаступу. Проте ця вигода для Кремля може бути нетривалою.

Про це пише Вloomberg.

Руйнування Каховської дамби створило перешкоду для наступу України, але коли паводок спаде, ситуація зміниться.

Нижче дамби паводкова вода вже почала спадати і врешті-решт поверне річку до колишнього стану, але з’являться нові перешкоди, такі як підмиті міни та уламки. Вище за течією, коли басейн Каховського водосховища довжиною 230 кілометрів спорожниться, з’явиться абсолютно новий ландшафт, який потенційно може створити можливості для українських сил.

Дамба була зруйнована саме тоді, коли українські війська розпочали контрнаступ, який планували кілька місяців.

За інформацією видання, Київ розгортає озброєння уздовж фронту, що простягається на понад 1500 км, Дніпро є вирішальною частиною поля бою і створює серйозну матеріально-технічну проблему для українських стратегів, які працюють з’ясувати, як підтримувати свої сили під час їхнього просування.

Всі подальші військові операції в цьому районі будуть залежати від того, наскільки серйозно була пошкоджена дамба, а також від мулу, який зібрався на дні водосховища з моменту будівництва дамби в 1956 році. Поверхня під водою складається з мулу, і важко сказати, як швидко він потім висохне.

"Ключове питання тут — висота дамби, яка залишилася під водою після руйнування. Ця висота визначає кількість води, яка залишиться", — сказав у телефонній розмові Ілля Перевозчиков, керівник відділу гідрології ДСНС України.

Посилаючись на слова заступника міністра оборони України Ганни Маляр, видання пише, що оскільки повінь наразі усунула будь-яку загрозу з боку Дніпра, російське командування передислокувало війська з позицій уздовж річки, щоб зміцнити оборону далі на схід.

Що стосується українського контрнаступу, то ЗСУ продовжують контрнаступальні дії щонайменше на трьох напрямках і досягли успіхів.

Сили оборони просунулися на 200-500 метрів на Бахмутському напрямку, а також на 300-350 метрів – на Запорізькому