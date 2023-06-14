Українські військові дроном доставили гуманітарну допомогу людям в окупації (ВІДЕО)

Українські захисники використали дрон Vampire, щоб доставити гуманітарну допомогу людям, які перебувають на окупованій території Херсонської області, яка затоплена внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Ще донедавна дрон Vampire працював на фронті та знищував ворога. Водночас в обставинах, що склалися, БПЛА вирішила задіяти для іншої цілі.

Справа в тому, що росіяни не проводять евакуацію на підконтрольній їм затопленій частині регіону. Тому люди на лівому березні Дніпра лишилися сам на сам зі стихією і в деяких випадкаї без можливості добути собі питну воду чи їжу.

Українські військові дроном відправили їм гуманітарну допомогу. Операцію вдалося зафіксувати на відео.

Окрім того, що окупанти кинули людей напризволяще, вони ще й заважають евакуйовувати населення з правого берега Херсонщини, постійно обстрілюючи житлові квартали і наражаючи на смертельну небезпеку людей. які рятують і рятуються від великої води.

В свою чергу українська сторона шукає можливі шляхи евакуації населення з окупованої частини Херсонської області після підриву Каховської ГЕС, оскільки окупанти покинули людей і допомагати не збираються.