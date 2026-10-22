Держава вдруге не продала кар’єр Дерипаски: покупців не знайшлося навіть після зниження ціни вдвічі

Повторний аукціон із приватизації націоналізованого “Глухівського кар’єру кварцитів” та 22 об’єктів нерухомості на Сумщині не відбувся через відсутність учасників. Стартову ціну активу, пов’язаного з російським олігархом Олегом Дерипаскою, знизили вдвічі - до 49,32 млн грн.

Як пише Dilo, про це йдеться у повідомлені на сайті "Прозорро. Продажі".

Покупців на кар’єр не знайшлося

Аукціон із продажу "Глухівського кар’єру кварцитів", розташованого в селі Баничі Шосткинського району Сумської області, не відбувся. Попри зниження стартової вартості до 49,32 млн грн, жоден інвестор не подав заявку на участь у торгах.

Прийом заявок завершився о 20:00 у середу, 21 жовтня. До цього часу охочих придбати підприємство та 22 об’єкти нерухомості не знайшлося.

Зазначаимо, що перший аукціон Фонду державного майна України з продажу націоналізованого “Глухівського кар’єру кварцитів” та 22 об’єктів нерухомості також не відбувся через відсутність учасників. Стартова ціна пулу активів становила 98,64 млн грн.

Ціну знизили на 50%

Голова Фонду державного майна України Дмитро Наталуха раніше закликав інвесторів розглянути можливість придбання підприємства. Однією з особливостей активу є високий вміст кремнію в кварцитах - до 99%.

Водночас очільник ФДМУ допускав подальше зниження вартості об’єкта через його санкційний статус.

У Фонді пояснювали, що за правилами приватизації, якщо перший аукціон не відбувся, на повторних англійських торгах стартова ціна зменшується на 50%. Якщо друга спроба продажу також виявляється невдалою, актив можуть виставити на голландський аукціон, який передбачає подальше зниження ціни.

Які активи Дерипаски перейшли державі

У лютому 2023 року Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції України про стягнення в дохід держави підприємств, пов’язаних з Олегом Дерипаскою.

Рішення стосувалося Миколаївського глиноземного заводу, "Глухівського кар’єру кварцитів", "Хустського кар’єру" та "Жежелівського кар’єру". Загальна вартість переданого Україні майна перевищувала 10 млрд грн.

Що відомо про підприємство

"Глухівський кар’єр кварцитів" - гірничодобувне підприємство, що спеціалізується на видобутку та виробництві високочистого кварциту. Воно розташоване в селі Баничі Сумської області та розробляє Баницьке родовище кварцитовидного пісковику.

Історія розробки родовища почалася у 1928 році. Юридичну особу - ТОВ "Глухівський кар’єр кварцитів" зареєстрували 28 липня 1999 року.

Основною сировиною є кварцитовидний пісковик із вмістом діоксиду кремнію понад 99%. Підприємство виробляє дрібнофракційний кварцит фракцій 0–5 мм і 5–20 мм, а також кусковий кварцит розміром 20–130 мм. Відвантаження продукції здійснюється, зокрема, через залізничну станцію Баничі.

Раніше підприємство перебувало під контролем структур російського олігарха Олега Дерипаски. У лютому 2023 року Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції України щодо передання пов’язаних із ним активів у державну власність. До переліку увійшов і "Глухівський кар’єр кварцитів".

Після націоналізації підприємство перейшло до сфери управління Фонду державного майна України. У 2026 році ФДМУ виставив актив на приватизаційний аукціон через систему "Прозорро.Продажі". Підприємство входило до переліку пріоритетних активів, які держава готувала до продажу цього року. Серед них також були Одеський припортовий завод, "Демурінський ГЗК", Миколаївський глиноземний завод та інші активи.

Сам "Глухівський кар'єр кварцитів" готували до приватизації ще раніше.

Фінансові показники "Глухівського кар’єру кварцитів" свідчать про збитковість підприємства. За даними YouControl, у 2025 році компанія отримала 160 тис. грн виручки, тоді як її чистий збиток становив 9,54 млн грн.

У першому півріччі 2026 року підприємство не отримало виручки, а чистий збиток сягнув 5,78 млн грн.