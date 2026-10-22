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Государство во второй раз не продало карьер Дерипаски: покупателей не нашлось даже после снижения цены вдвое

Глуховский карьер
Государство во второй раз не продало карьер Дерипаски: инвесторов не заинтересовало даже полцены

Повторный аукцион по приватизации национализированного "Глуховского карьера кварцитов" и 22 объектов недвижимости в Сумской области не состоялся из-за отсутствия участников. Стартовую цену актива, связанного с российским олигархом Олегом Дерипаской, снизили вдвое – до 49,32 млн грн.

Как пишет Dilo, об этом говорится в сообщении на сайте "Прозорро. Продажи".

Покупателей на карьер не нашлось

Аукцион по продаже "Глуховского карьера кварцитов", расположенного в селе Банычи Шосткинского района Сумской области, не состоялся. Несмотря на снижение стартовой стоимости до 49,32 млн грн, ни один инвестор не подал заявку на участие в торгах.

Прием заявок завершился в 20.00 в среду, 21 октября. До этого времени желающих приобрести предприятие и 22 объекта недвижимости не нашлось.

Отметим, что первый аукцион Фонда государственного имущества Украины по продаже национализированного "Глуховского карьера кварцитов" и 22 объектов недвижимости также не состоялся из-за отсутствия участников. Стартовая цена пула активов составила 98,64 млн. грн.

Цену снизили на 50%

Глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Наталуха ранее призвал инвесторов рассмотреть возможность приобретения предприятия. Одной из особенностей актива является высокое содержание кремния в кварцитах – до 99%.

В то же время глава ФГИ допускал дальнейшее снижение стоимости объекта из-за его санкционного статуса.

В Фонде объясняли, что по правилам приватизации, если первый аукцион не прошел, на повторных английских торгах стартовая цена уменьшается на 50%. Если вторая попытка продаж также оказывается неудачной, актив могут выставить на голландский аукцион, предусматривающий дальнейшее снижение цены.

Какие активы Дерипаски перешли государству

В феврале 2023 г. Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции Украины о взыскании в доход государства предприятий, связанных с Олегом Дерипаской.

Решение касалось Николаевского глиноземного завода, "Глуховского карьера кварцитов", "Хустского карьера" и "Жежелевского карьера". Общая стоимость переданного Украине имущества превышала 10 млрд. грн.

Что известно о предприятии

"Глуховский карьер кварцитов" – горнодобывающее предприятие, специализирующееся на добыче и производстве высокочистого кварцита. Оно расположено в селе Банычи Сумской области и разрабатывает Баницкое месторождение кварцитовидного песчаника.

История разработки месторождения началась в 1928 году. Юридическое лицо – ООО "Глуховский карьер кварцитов" зарегистрировали 28 июля 1999 года.

Основным сырьем является кварцитовидный песчаник с содержанием диоксида кремния более 99%. Предприятие производит мелкофракционный кварцит фракций 0-5 мм и 5-20 мм, а также кусковой кварцит размером 20-130 мм. Отгрузка продукции осуществляется, в частности, через железнодорожную станцию Банычи.

Ранее предприятие находилось под контролем структур российского олигарха Олега Дерипаски. В феврале 2023 года Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции Украины о передаче связанных с ним активов в государственную собственность. В список вошел и "Глуховский карьер кварцитов".

После национализации предприятие перешло в сферу управления Фонда государственного имущества Украины. В 2026 году ФГИ выставил актив на приватизационный аукцион через систему "Прозорро.Продажи". Предприятие входило в список приоритетных активов, которые государство готовило к продаже в этом году. Среди них также были Одесский припортовый завод, "Демуринский ГОК", Николаевский глиноземный завод и другие активы.

Сам "Глуховский карьер кварцитов" готовился к приватизации еще раньше.

Финансовые показатели "Глуховского карьера кварцитов" свидетельствуют об убыточности предприятия. По данным YouControl, в 2025 году компания получила 160 тыс. грн выручки, в то время как ее чистый убыток составил 9,54 млн грн.

В первом полугодии 2026 года предприятие не получило выручки, а чистый убыток составил 5,78 млн грн.

Автор:
Ольга Опенько

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