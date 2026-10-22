Российский удар уничтожил логистический центр "Файно Маркет": как сеть возобновляет работу

"Файно Маркет" восстанавливает логистику после российского удара по распределительному центру 14 октября. Компания ищет новые склады, изменяет маршруты доставки и оценивает убытки.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба компании.

Сеть супермаркетов "Файно Маркет" ищет новые складские помещения и меняет маршруты доставки после российского удара по логистическому центру 14 октября. Компания потеряла складские здания, товары, техническое оборудование и другие ресурсы, необходимые для работы. Оценка ущерба продолжается, а окончательную сумму потерь определят по завершении соответствующих процедур.

Как атака повлияла на логистику

Разрушенный логистический центр обеспечивал приемку и хранение продукции, комплектацию заказов и подготовку товаров к отправке в магазины сети.

В результате российского удара предприятие потеряло не только складскую инфраструктуру, но и товарные запасы и оборудование. Поэтому компании приходится перестраивать отлаженные процессы поставки.

В магазинах возможны перебои со снабжением

Несмотря на разрушение, сеть продолжает работать. Чтобы обеспечить продукцию магазины, компания ищет альтернативные складские помещения, просматривает маршруты доставки и адаптирует логистические процессы.

В то же время в отдельных супермаркетах возможно временное отсутствие определенных товаров и задержки со снабжением.

В компании отмечают, что восстановление утраченной инфраструктуры потребует времени, значительных финансовых вложений и дополнительных ресурсов. Приоритетом является стабилизация работы сети и постепенное восстановление поставок.

Окончательный размер ущерба от российской атаки пока не определен. Компания сообщила, что оценка потерь будет продолжаться до завершения необходимых процедур.

О "Файно Маркет"

"Файно Маркет" – сеть продуктовых маркетов в формате "возле дома". Первый магазин открылся в Кропивницком в 2011 году. На сегодняшний день сеть насчитывает более 200 торговых точек в Кировоградской, Черкасской, Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Николаевской, Киевской областях.

По данным сервиса YouControl, владельцем ООО "Сентябрь Плюс", развивающим сеть "Файно Маркет", является кипрская "Эрланд Корп. Лтд", конечным бенефициаром – Виталий Денисенко.

По результатам 2025 года компания увеличила выручку на 30,1% – до 11,8 млрд грн, чистая прибыль уменьшилась на 21,4% – до 155,7 млн грн.

Напомним, в Ровно в результате российской дроновой атаки пострадали два торговых объекта. ТЦ "Экватор" 16 октября прекратил работу после падения обломков сбитого беспилотника и пожара на территории, а также повреждения получил строительный гипермаркет "Демакс".