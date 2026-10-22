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Российский удар уничтожил логистический центр "Файно Маркет": как сеть возобновляет работу

Хорошо Маркет
После российского удара "Файно Маркет" ищет новые склады

"Файно Маркет" восстанавливает логистику после российского удара по распределительному центру 14 октября. Компания ищет новые склады, изменяет маршруты доставки и оценивает убытки.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба компании.

Сеть супермаркетов "Файно Маркет" ищет новые складские помещения и меняет маршруты доставки после российского удара по логистическому центру 14 октября. Компания потеряла складские здания, товары, техническое оборудование и другие ресурсы, необходимые для работы. Оценка ущерба продолжается, а окончательную сумму потерь определят по завершении соответствующих процедур.

Как атака повлияла на логистику

Разрушенный логистический центр обеспечивал приемку и хранение продукции, комплектацию заказов и подготовку товаров к отправке в магазины сети.

В результате российского удара предприятие потеряло не только складскую инфраструктуру, но и товарные запасы и оборудование. Поэтому компании приходится перестраивать отлаженные процессы поставки.

Фото 2 — Российский удар уничтожил логистический центр "Файно Маркет": как сеть возобновляет работу

В магазинах возможны перебои со снабжением

Несмотря на разрушение, сеть продолжает работать. Чтобы обеспечить продукцию магазины, компания ищет альтернативные складские помещения, просматривает маршруты доставки и адаптирует логистические процессы.

В то же время в отдельных супермаркетах возможно временное отсутствие определенных товаров и задержки со снабжением.

В компании отмечают, что восстановление утраченной инфраструктуры потребует времени, значительных финансовых вложений и дополнительных ресурсов. Приоритетом является стабилизация работы сети и постепенное восстановление поставок.

Окончательный размер ущерба от российской атаки пока не определен. Компания сообщила, что оценка потерь будет продолжаться до завершения необходимых процедур.

О "Файно Маркет"

"Файно Маркет" – сеть продуктовых маркетов в формате "возле дома". Первый магазин открылся в Кропивницком в 2011 году. На сегодняшний день сеть насчитывает более 200 торговых точек в Кировоградской, Черкасской, Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Николаевской, Киевской областях.

По данным сервиса YouControl, владельцем ООО "Сентябрь Плюс", развивающим сеть "Файно Маркет", является кипрская "Эрланд Корп. Лтд", конечным бенефициаром – Виталий Денисенко.

По результатам 2025 года компания увеличила выручку на 30,1% – до 11,8 млрд грн, чистая прибыль уменьшилась на 21,4% – до 155,7 млн грн.

Напомним, в Ровно в результате российской дроновой атаки пострадали два торговых объекта. ТЦ "Экватор" 16 октября прекратил работу после падения обломков сбитого беспилотника и пожара на территории, а также повреждения получил строительный гипермаркет "Демакс".

Автор:
Ольга Опенько

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