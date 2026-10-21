Россия ударила по гипермаркету Metro в Ровно: что известно

В среду, 21 октября, войска РФ нанесли удар по торговому центру сети Metro в Ровно.

Как пишет Dilo, об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

По предварительной информации, люди не ранены. Вместе со всеми службами нахожусь на месте происшествия", - отметил председатель ОВА.

На месте удара работают профильные экстренные и спасательные службы по ликвидации последствий атаки и уточнению масштабов разрушений. Информация о состоянии гражданской инфраструктуры и материальном ущербе уточняется.

О METRO Украина

"Metro Украина" — ведущая международная торговая сеть, работающая по модели оптовой и розничной торговли (Cash & Carry). Компания входит в состав немецкого концерна Metro AG и специализируется на обеспечении продуктами и непродовольственными товарами бизнеса (сегмент HoReCa, рестораны, гостиницы, кейтеринги) и розничных покупателей.

Компания управляет 21 классическим торговым центром большого формата и 3 магазинами смарт-формата в разных городах Украины. Ассортимент насчитывает более 20 000 наименований товаров, включая собственные товарные знаки (например, Metro Chef, Aro).

Напомним, в августе сеть Metro сообщала о потере части товарных запасов в результате российской атаки. Из-за повреждений логистической инфраструктуры компания перестраивала цепи поставок и предупреждала о возможных временных перебоях с отдельными товарами.