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Росія вдарила по гіпермаркету Metro у Рівному: що відомо

У Рівному під атаку потрапив гіпермаркет METRO
У Рівному під атаку потрапив гіпермаркет METRO/Рівненська ОВА

У середу, 21 жовтня, війська РФ завдали удару по торговельному центру мережі Metro в Рівному.

Як пише Dilo, про це повідомив очільник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

"За попередньою інформацією, люди не поранені. Разом з усіма службами перебуваю на місці події", — зазначив голова ОВА.

На місці удару працюють профільні екстрені та рятувальні служби для ліквідації наслідків атаки й уточнення масштабів руйнувань. Інформація щодо стану цивільної інфраструктури та матеріальних збитків уточнюється.

Про METRO Україна

"Metro Україна" — це провідна міжнародна торговельна мережа, що працює за моделлю оптової та роздрібної торгівлі (Cash & Carry). Компанія входить до складу німецького концерну Metro AG та спеціалізується на забезпеченні продуктами і непродовольчими товарами бізнесу (сегмент HoReCa, ресторани, готелі, кейтеринг) та роздрібних покупців.

Компанія управляє 21 класичним торговельним центром великого формату та 3 магазинами смарт-формату в різних містах України. Асортимент налічує понад 20 000 найменувань товарів, включаючи власні торгові марки (наприклад, Metro Chef, Aro).

Нагадаємо, в серпні мережа Metro повідомляла про втрату частини товарних запасів внаслідок російської атаки. Через пошкодження логістичної інфраструктури компанія перебудовувала ланцюги постачання та попереджала про можливі тимчасові перебої з окремими товарами.

Автор:
Тетяна Бесараб

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