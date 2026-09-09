Metro у Миколаєві закрили після удару дрона

Увечері 8 вересня внаслідок атаки дрона було пошкоджено торговельний центр Metro у Миколаєві. Магазин тимчасово закрили, постраждалих серед працівників та відвідувачів немає.

Про це інформує Dilo.ua з посиланням на повідомлення "Інтерфакс-Україна".

Компанія оцінює масштаби пошкоджень та визначає, які роботи необхідні для відновлення торговельного центру.

Дата поновлення роботи Metro у Миколаєві наразі не визначена. Про відкриття компанія планує повідомити окремо на своєму сайті, у соціальних мережах та через персональні повідомлення клієнтам.

ТОВ "Метро Кеш енд Кері Україна" працює в Україні з 2003 року. Мережа об'єднує 21 торговельний центр Metro Cash&Carry та три магазини смарт-формату.

За даними Опендатабот, у 2025 році дохід компанії зріс на 17,97% — до 33,92 млрд грн. Водночас компанія отримала 380,9 млн грн чистого збитку проти 108,1 млн грн прибутку роком раніше.

Нагадаємо, лише 20 серпня Metro повідомляла про втрату частини товарних запасів внаслідок російської атаки. Через пошкодження логістичної інфраструктури компанія перебудовувала ланцюги постачання та попереджала про можливі тимчасові перебої з окремими товарами.