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Metro в Николаеве закрыли после удара дрона

Metro в Николаеве закрыли после удара дрона
Metro в Николаеве закрыли после удара дрона

Вечером 8 сентября в результате атаки дрона был поврежден торговый центр Metro в Николаеве. Магазин временно закрыли, пострадавших среди работников и посетителей нет.

Об этом сообщает Dilo.ua со ссылкой на сообщение "Интерфакс-Украина".

Компания оценивает масштабы повреждений и определяет, какие работы необходимы для восстановления торгового центра.

Дата обновления работы Metro в Николаеве пока не определена. Об открытии компания планирует сообщить отдельно на своем сайте, в социальных сетях и через персональные сообщения клиентам.

ООО "Метро Кэш энд Керри Украина" работает в Украине с 2003 года. Сеть объединяет 21 торговый центр Metro Cash&Carry и три магазина смарт-формата.

По данным Опендатабота, в 2025 году доход компании вырос на 17,97% — до 33,92 млрд грн. В то же время компания получила 380,9 млн грн чистого убытка против 108,1 млн грн прибыли годом ранее.

Напомним, только 20 августа Metro сообщала о потере части товарных запасов в результате российской атаки. Из-за повреждений логистической инфраструктуры компания перестраивала цепи поставок и предупреждала о возможных временных перебоях с отдельными товарами.

Автор:
Татьяна Гойденко

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