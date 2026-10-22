Російський удар знищив логістичний центр "Файно Маркет": як мережа відновлює роботу

“Файно Маркет” відновлює логістику після російського удару по розподільчому центру 14 жовтня. Компанія шукає нові склади, змінює маршрути доставки та оцінює збитки.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба компанії.

Мережа супермаркетів "Файно Маркет" шукає нові складські приміщення та змінює маршрути доставки після російського удару по логістичному центру 14 жовтня. Компанія втратила складські будівлі, товари, технічне обладнання та інші ресурси, необхідні для роботи. Оцінювання збитків триває, а остаточну суму втрат визначать після завершення відповідних процедур.

Як атака вплинула на логістику

Зруйнований логістичний центр забезпечував приймання та зберігання продукції, комплектацію замовлень і підготовку товарів до відправлення в магазини мережі.

Унаслідок російського удару підприємство втратило не лише складську інфраструктуру, а й товарні запаси та обладнання. Через це компанії доводиться перебудовувати налагоджені процеси постачання.

У магазинах можливі перебої з постачанням

Попри руйнування, мережа продовжує працювати. Щоб забезпечити магазини продукцією, компанія шукає альтернативні складські приміщення, переглядає маршрути доставки та адаптує логістичні процеси.

Водночас в окремих супермаркетах можливі тимчасова відсутність певних товарів і затримки з постачанням.

У компанії зазначають, що відновлення втраченої інфраструктури потребуватиме часу, значних фінансових вкладень і додаткових ресурсів. Наразі пріоритетом є стабілізація роботи мережі та поступове відновлення постачання.

Остаточний розмір збитків від російської атаки поки не визначений. Компанія повідомила, що оцінювання втрат триватиме до завершення необхідних процедур.

Про "Файно Маркет"

"Файно Маркет" – мережа продуктових маркетів у форматі "біля дому". Перший магазин відкрився у Кропивницькому в 2011 році. На сьогодні мережа налічує понад 200 торгових точок у Кіровоградській, Черкаській, Одеській, Вінницькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Київській областях.

За даними сервісу YouControl, власником ТОВ "Вересень Плюс", що розвиває мережу "Файно Маркет", є кіпрська "Ерланд Корп. Лтд", кінцевим бенефіціаром – Віталій Денисенко.

За результатами 2025 року, компанія збільшила виторг на 30,1% – до 11,8 млрд грн, чистий прибуток зменшився на 21,4% – до 155,7 млн грн.

Нагадаємо, у Рівному внаслідок російської дронової атаки постраждали два торговельні об'єкти. ТЦ "Екватор" 16 жовтня припинив роботу після падіння уламків збитого безпілотника та пожежі на території, також пошкодження отримав будівельний гіпермаркет "Демакс".