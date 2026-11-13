Єврокомісія та Конгрес США вимагають пояснити ситуацію зі Starlink в Україні і негайно відновити доступ

Європейська комісія та Конгрес США закликали американську компанію SpaceX терміново відновити доступ українських військових до супутникового зв’язку Starshield— військової версії супутникового звʼязку Starlink. Вони також вимагають пояснень щодо перебоїв у роботі системи, які можуть впливати на здатність ЗСУ протидіяти російським атакам.

Про це пише Dilo.

Єврокомісія та Конгрес США закликають SpaceX терміново відновити Starshield в Україні

Як заявив речник Єврокомісії Тома Реньє , це не перший випадок, коли Україна стикається з перебоями в роботі Starshield. Він наголосив, що такі повідомлення викликають серйозне занепокоєння, передає Guardian.

За словами Реньє, відновлення роботи системи необхідне, щоб українські військові могли залишатися на зв’язку, захищати цивільне населення та обороняти територію країни.

Крім цього, Єврокомісія вимагає пояснень і від компанії Ілона Маска SpaceX.

Водночас у Конгресі США закликали невідкладно відновити Україні доступ до Starshield. Двопартійна група підтримки України, яка об’єднує 105 конгресменів, вимагає від адміністрації Дональда Трампа та компанії SpaceX пояснити причини втрати доступу до сервісу й надати повний звіт про ситуацію, повідомляє "Радіо Свобода".

Як йдеться в офіційних заявах двопартійної фракції Конгресу України та конгресмена Дона Бейкона, обмеження та зниження швидкості для військової платформи Starshield суттєво перешкоджають здатності України захищатися від російської агресії.

Конгресмени наголошують, що подібні рішення фактично грають на руку кремлівському режиму.

Американські законодавці вимагають здійснити масштабний нагляд та встановити всіх відповідальних за ухвалення такого рішення, наголошуючи, що підтримка дій Росії суперечить інтересам США.

Для України знову обмежено Starshield

В Україні через нові обмеження роботи супутникової системи Starshield, яку використовують військові для управління безпілотниками та перехоплення російських дронів, зриваються всі місії, пише Axios.

Один із українських чиновників повідомив, що обмеження вводилися поступово протягом трьох днів.

Першого дня вони становили 10%, другого — вже 50%, а на третій день, за словами співрозмовника видання, через обмеження зривалися 100% місій.

Крім того, тимчасовий повірений України в США Денис Сієнік розповів, що система Starshield відключається, коли безпілотники розвивають швидкість понад 100 миль на годину (близько 161 км/год).

За його словами, українська сторона поки що не отримала пояснень ні від SpaceX, ні від Пентагону щодо причин нових обмежень.

Про серйозні порушення у роботі системи 12 листопада повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, українські підрозділи фіксують значні перебої зі Starshield вздовж усієї лінії фронту, а також на тимчасово окупованих територіях.

Про обмеження роботи Starlink

Україна залежить від двох супутникових систем. Перша — Starlink компанії SpaceX Ілона Маска, яку використовують для зв’язку, забезпечення сухопутних військ, логістики та роботи оборонних дронів, що збивають ворожі безпілотники. Друга — Starshield, яка використовується для наступальних військових операцій.⠀

Компанія SpaceX розробила Starshield спеціально для державних замовників і структур, відповідальних за національну безпеку, насамперед Міністерства оборони США. Система використовує супутникове угруповання Starlink як свою основу.

14 жовтня українські посадовці повідомили, що термінали Starlink військового класу перестали працювати в Україні після встановлення на об'єктах, які рухаються з високою швидкістю.

Це порушило роботу українських безпілотників, що використовують такі термінали у бортових системах наведення під час польотів над територією України.

Тимчасове обмеження роботи критично важливої системи зв'язку відбулося на тлі тиску президента США Дональда Трампа на Київ із вимогою припинити удари по російських нафтопереробних заводах.

ЗМІ повідомляли про те, що обмежити Starlink для України розпорядився Маск після консультацій із президентом США Дональдом Трампом.

Пізніше Маск визнав, що обмежував швидкість супутникового зв'язку Starlink в Україні через те, що ЗСУ порушили умови використання сервісу та застосовували його "для наступальних ударів безпілотниками з метою вбивства людей". Мільярдер заявив, що використання Starlink для безпосереднього завдання наступальних ударів може перетворити супутникову мережу на законну військову ціль для Росії та поставити під загрозу її існування.