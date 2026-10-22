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Урожай кукурузы в Украине растет, а цены падают: что происходит на рынке

кукуруза
Что происходит на рынке кукурузы в Украине / Pixabay

Мировые цены на кукурузу падают на фоне активизации уборки урожая в США и увеличения предложения в Украине. В то же время дожди сдерживают полевые работы, а экспортные темпы остаются ниже, чем в прошлом.

Как пишет Dilo, об этом сообщает "Зерновая биржа".

Цены в США и ЕС снижаются

В США собрали 44% площадей кукурузы меньше среднего пятилетнего показателя в 52% . Несмотря на это, декабрьские фьючерсы на кукурузу в Чикаго за неделю подешевели на 3,6% до $182,4/т.

В ЕС мартовские фьючерсы на кукурузу в Париже снизились на 4,6% до €268,5/т. В то же время, прогноз производства кукурузы в Евросоюзе сократили до 44,9 млн тонн самого низкого уровня за 36 лет.

Экспорт Украины отстает по месячным темпам

За первые 19 дней октября Украина экспортировала 138 тыс. тонн кукурузы против 356 тыс. тонн за аналогичный период в прошлом году.

В то же время , с начала сезона экспорт достиг 2,06 млн тонн против 1,271 млн тонн годом ранее. Это объясняется более активными отгрузками в июле и августе.

Уборка урожая сдерживают дожди

По состоянию на отчетную дату в Украине собрали 5,363 млн. тонн кукурузы с 20% площадей. Средняя урожайность составляет 5,88 т/га против 5,49 т/га в прошлом году.

Из-за дождей сбор замедлился, однако прогнозируемая сухая и теплая погода может ускорить полевые работы. Часть аграриев рассматривает возможность перенести уборку на весну.

Закупочные цены в Украине

Цены на кукурузу на условиях EXW элеватор составляют 4500–5000 грн/т. В портах Дуная предложения снизились на $10 до $150–158/т, а на западных терминалах составляют $160–165/т.

Дальнейшая динамика цен будет зависеть от темпов уборки урожая, логистики, конкуренции с кукурузой из США и Бразилии и спроса в ЕС.

Напомним, мировые котировки рапса продолжают расти на фоне задержек поставок из Канады и Украины и проблем с логистикой в Европе. В то же время, украинские закупочные цены движутся в противоположном направлении: переработчики сокращают спрос, а дефицит транспорта повышает стоимость доставки.

Автор:
Ольга Опенько

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