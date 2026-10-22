Урожай кукурузы в Украине растет, а цены падают: что происходит на рынке

Мировые цены на кукурузу падают на фоне активизации уборки урожая в США и увеличения предложения в Украине. В то же время дожди сдерживают полевые работы, а экспортные темпы остаются ниже, чем в прошлом.

Как пишет Dilo, об этом сообщает "Зерновая биржа".

Цены в США и ЕС снижаются

В США собрали 44% площадей кукурузы меньше среднего пятилетнего показателя в 52% . Несмотря на это, декабрьские фьючерсы на кукурузу в Чикаго за неделю подешевели на 3,6% до $182,4/т.

В ЕС мартовские фьючерсы на кукурузу в Париже снизились на 4,6% до €268,5/т. В то же время, прогноз производства кукурузы в Евросоюзе сократили до 44,9 млн тонн — самого низкого уровня за 36 лет.

Экспорт Украины отстает по месячным темпам

За первые 19 дней октября Украина экспортировала 138 тыс. тонн кукурузы против 356 тыс. тонн за аналогичный период в прошлом году.

В то же время , с начала сезона экспорт достиг 2,06 млн тонн — против 1,271 млн тонн годом ранее. Это объясняется более активными отгрузками в июле и августе.

Уборка урожая сдерживают дожди

По состоянию на отчетную дату в Украине собрали 5,363 млн. тонн кукурузы с 20% площадей. Средняя урожайность составляет 5,88 т/га против 5,49 т/га в прошлом году.

Из-за дождей сбор замедлился, однако прогнозируемая сухая и теплая погода может ускорить полевые работы. Часть аграриев рассматривает возможность перенести уборку на весну.

Закупочные цены в Украине

Цены на кукурузу на условиях EXW элеватор составляют 4500–5000 грн/т. В портах Дуная предложения снизились на $10 — до $150–158/т, а на западных терминалах составляют $160–165/т.

Дальнейшая динамика цен будет зависеть от темпов уборки урожая, логистики, конкуренции с кукурузой из США и Бразилии и спроса в ЕС.

Напомним, мировые котировки рапса продолжают расти на фоне задержек поставок из Канады и Украины и проблем с логистикой в Европе. В то же время, украинские закупочные цены движутся в противоположном направлении: переработчики сокращают спрос, а дефицит транспорта повышает стоимость доставки.