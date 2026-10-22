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Урожай кукурудзи в Україні зростає, а ціни падають: що відбувається на ринку

кукурудза
Що відбувається на ринку кукурудзи в Україні / Pixabay

Світові ціни на кукурудзу падають на тлі активізації збирання врожаю у США та збільшення пропозиції в Україні. Водночас дощі стримують польові роботи, а експортні темпи залишаються нижчими, ніж торік.

Як пише Dilo, про це повідомляє "Зернова біржа".

Ціни у США та ЄС знижуються

У США зібрали 44% площ кукурудзи - менше за середній п’ятирічний показник у 52%. Попри це, грудневі ф’ючерси на кукурудзу в Чикаго за тиждень подешевшали на 3,6%, до $182,4/т.

У ЄС березневі ф’ючерси на кукурудзу в Парижі знизилися на 4,6%, до €268,5/т. Водночас прогноз виробництва кукурудзи в Євросоюзі скоротили до 44,9 млн тонн найнижчого рівня за 36 років.

Експорт України відстає за місячними темпами

За перші 19 днів жовтня Україна експортувала 138 тис. тонн кукурудзи проти 356 тис. тонн за аналогічний період торік.

Водночас від початку сезону експорт сягнув 2,06 млн тонн проти 1,271 млн тонн роком раніше. Це пояснюється активнішими відвантаженнями в липні та серпні.

Збирання врожаю стримують дощі

Станом на звітну дату в Україні зібрали 5,363 млн тонн кукурудзи з 20% площ. Середня врожайність становить 5,88 т/га проти 5,49 т/га торік.

Через дощі збирання сповільнилося, однак прогнозована суха й тепла погода може прискорити польові роботи. Частина аграріїв розглядає можливість перенести збирання на весну.

Закупівельні ціни в Україні

Ціни на кукурудзу на умовах EXW елеватор становлять 4500–5000 грн/т. У портах Дунаю пропозиції знизилися на $10 до $150–158/т, а на західних терміналах становлять $160–165/т.

Подальша динаміка цін залежатиме від темпів збирання врожаю, логістики, конкуренції з кукурудзою зі США та Бразилії й попиту в ЄС.

Нагадаємо, світові котирування ріпаку продовжують зростати на тлі затримок поставок із Канади та України, а також проблем із логістикою в Європі. Водночас українські закупівельні ціни рухаються у протилежному напрямку: переробники скорочують попит, а дефіцит транспорту підвищує вартість доставки.

Автор:
Ольга Опенько

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