"Новая почта" закупит 210 автомобилей до конца года: что изменится для клиентов

Логистический оператор "Новая почта" до конца 2026 года пополнит свой автопарк на 210 новых автомобилей.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба компании.

Для межгородской логистики компания уже получила 10 новых машин, а еще 90 автомобилей поступят к концу года.

Параллельно усиливают городскую логистику: 60 бусов задействуют на адресной доставке, а еще 50 автомобилей будут курсировать на маршрутах обслуживания почтаматов.

"В первом квартале 2027 года планируем пополнить автопарк еще 70 автомобилями: 40 грузоподъемностью 3 тонны, 20 - 5 тонн и 10 - 10 тонн. Наша цель - развивать логистику независимо от обстоятельств и обеспечивать быструю и надежную доставку", - отметил СЕО "Новой почты" Евгений Евгений.

В компании подчеркивают, что масштабирование автопарка позволит существенно увеличить транспортные мощности и сохранить высокую скорость обработки и доставки отправок по всей стране.

О "Новой почте"

"Новая почта" — это украинская компания по экспресс-доставке, основанная в 2001 году. Компания предоставляет логистические и дистрибуционные услуги, доставляя документы и мельчайшие посылки, так и большие грузы.

С начала полномасштабной войны российские войска регулярно атакуют логистическую инфраструктуру Украины. Среди целей неоднократно оказывались отделения, терминалы и сортировочные центры Новой почты.

Напомним, Новая почта приостанавливает работу отделений, терминалов, депо и других логистических объектов во время воздушной тревоги независимо от типа угрозы. В то же время, компания может остановить работу отдельного объекта даже без официальной тревоги в городе или области, если собственная система мониторинга зафиксирует потенциальную опасность.