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"Нова пошта" закупить 210 автомобілів до кінця року: що зміниться для клієнтів

"Нова пошта" поповнить автопарк на 210 машин до кінця року
"НП" поповнить автопарк на 210 машин до кінця року / Нова пошта

Логістичний оператор “Нова пошта” до кінця 2026 року поповнить свій автопарк на 210 нових автомобілів. 

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба компанії.

Для міжміської логістики компанія вже отримала 10 нових машин, а ще 90 авто надійдуть до кінця року.

Паралельно підсилюють міську логістику: 60 бусів задіють на адресній доставці, а ще 50 автомобілів курсуватимуть на маршрутах обслуговування поштоматів.

 першому кварталі 2027 року плануємо поповнити автопарк ще 70 автомобілями: 40 вантажністю 3 тонни, 20 — 5 тонн і 10 — 10 тонн. Наша мета — розвивати логістику незалежно від обставин і забезпечувати швидку та надійну доставку", — зазначив СЕО "Нової пошти" Євген Тафійчук.

У компанії підкреслюють, що масштабування автопарку дозволить суттєво збільшити транспортні потужності та зберегти високу швидкість обробки й доставки відправлень по всій країні.

Про "Нову пошту"

"Нова пошта" — це українська компанія з експрес-доставки, заснована 2001 року. Компанія надає логістичні та дистрибуційні послуги, доставляючи як документи та найдрібніші посилки, так і великі вантажі.

Від початку повномасштабної війни російські війська регулярно атакують логістичну інфраструктуру України. Серед цілей неодноразово опинялися відділення, термінали та сортувальні центри "Нової пошти".

Нагадаємо, "Нова пошта" призупиняє роботу відділень, терміналів, депо та інших логістичних об’єктів під час повітряної тривоги незалежно від типу загрози. Водночас компанія може зупинити роботу окремого об’єкта навіть без офіційної тривоги в місті чи області, якщо власна система моніторингу зафіксує потенційну небезпеку.

Автор:
Тетяна Бесараб

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