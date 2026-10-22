Мін'юст хоче конфіскувати активи командира "ДНР" Здрилюка

Міністерство юстиції України звернулося до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) із позовом про стягнення в дохід держави активів Сергія Здрилюка з позивним "Абвер" — колишнього заступника командувача збройних формувань так званої "ДНР". Йдеться про нерухомість у Вінницькій області та корпоративні права.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міністерства юстиції.

Позов про застосування санкції у вигляді стягнення активів у дохід держави Мін'юст подав 21 жовтня 2026 року.

Здрилюк раніше був заступником командувача збройних формувань так званої "ДНР", а нині є командиром першого батальйону "БАРС-Крим".

Міністерство просить ВАКС стягнути належний йому об'єкт нерухомості у Вінницькій області та корпоративні права.

Чим займається Здрилюк

За даними Мін'юсту, спецпідрозділ "БАРС-Крим" сформували у 2024 році на тимчасово окупованій території Криму за підтримки президента РФ.

Підрозділ бере участь у війні проти України, а його перший батальйон під командуванням Здрилюка виконує бойові завдання на запорізькому напрямку.

Крім того, у Мін'юсті заявляють, що Здрилюк бере участь у військово-патріотичному вихованні молоді на тимчасово окупованій території Криму.

Нагадаємо, раніше ВАКС за позовом Мін'юсту ухвалив рішення стягнути 79 залізничних вагонів російського бізнесмена Станіслава Гамзалова та пов'язаної з ним компанії "Інтер Карго Компані". Активи перебувають на території України.