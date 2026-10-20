RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

45,00

+0,14

EUR

50,53

+0,03

Готівковий курс:

USD

45,25

45,10

EUR

51,05

50,85

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

Україна конфіскує 79 вагонів підсанкційного бізнесмена: рішення ВАКС

вагони
Мін’юст домігся стягнення 79 вагонів підсанкційних осіб / Depositphotos

Вищий антикорупційний суд 20 жовтня задовольнив позов Міністерства юстиції  про застосування санкцій до російського підприємця Станіслава Гамзалова та АТ “Інтер Карго Компані”. 

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба Мін'юсту.

За рішенням суду, у дохід держави стягнуть 79 залізничних вагонів, що перебувають на території України. Активи належать АТ "Інтер Карго Компані" та перебувають в опосередкованому володінні Гамзалова.

Чим займається Станіслав Гамзалов

За даними Міністерства юстиції, Станіслав Гамзалов - російський підприємець, який володіє низкою компаній, зокрема АТ "Інтер Карго Компані".

За інформацією відомства, ці підприємства забезпечують матеріально-технічні потреби Росії у війні проти України. Зокрема, вони постачають товари підприємствам, залученим до російського військово-промислового комплексу.

Що далі

Рішення ВАКС ухвалене в межах застосування санкцій, передбачених пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції".

Наразі триває строк для апеляційного оскарження. Тож рішення ще може бути оскаржене в установленому законом порядку.

Нагадаємо, 7 жовтня 2026 року Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позов до російського підприємця Станіслава Джахпаровича Гамзалова та акціонерного товариства "Інтер Карго Компані".

Автор:
Ольга Опенько

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності