Україна конфіскує 79 вагонів підсанкційного бізнесмена: рішення ВАКС

Вищий антикорупційний суд 20 жовтня задовольнив позов Міністерства юстиції про застосування санкцій до російського підприємця Станіслава Гамзалова та АТ “Інтер Карго Компані”.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба Мін'юсту.

За рішенням суду, у дохід держави стягнуть 79 залізничних вагонів, що перебувають на території України. Активи належать АТ "Інтер Карго Компані" та перебувають в опосередкованому володінні Гамзалова.

Чим займається Станіслав Гамзалов

За даними Міністерства юстиції, Станіслав Гамзалов - російський підприємець, який володіє низкою компаній, зокрема АТ "Інтер Карго Компані".

За інформацією відомства, ці підприємства забезпечують матеріально-технічні потреби Росії у війні проти України. Зокрема, вони постачають товари підприємствам, залученим до російського військово-промислового комплексу.

Що далі

Рішення ВАКС ухвалене в межах застосування санкцій, передбачених пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції".

Наразі триває строк для апеляційного оскарження. Тож рішення ще може бути оскаржене в установленому законом порядку.

Нагадаємо, 7 жовтня 2026 року Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позов до російського підприємця Станіслава Джахпаровича Гамзалова та акціонерного товариства "Інтер Карго Компані".