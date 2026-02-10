Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,03

--0,02

EUR

51,12

+0,36

Готівковий курс:

USD

43,20

43,10

EUR

51,48

51,26

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Контрабанда підсанкційного каучуку: 43 тонни на понад 12 млн грн вилучено та передано АРМА

каучук
Київська прокуратура передала АРМА каучук із санкційної Іранської компанії / Офіс генерального прокурора України

Київська обласна прокуратура передала в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) 43 тонни підсанкційного іранського каучуку, незаконно ввезеного в Україну під виглядом турецького товару. Загальна вартість вилученого активу перевищує 12,7 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Вилучено іранський каучук під санкціями

Сировина була фактично вироблена на заводі іранської компанії, офіс якої розташований у Москві.

Під час спроби імпорту товар подали під виглядом продукції з Туреччини, використовуючи підроблені документи. Під час митного контролю правоохоронці виявили маркування "IR", штрих-коди та інші ознаки, що підтверджують реальне походження каучуку з Ірану. Країна виробник перебуває під секторальними санкціями у зв’язку з підтримкою агресії РФ проти України, а компанія-виробник – під санкціями США.

Загальна вартість вилученого каучуку перевищує 12,7 млн грн. Через ризики зберігання та високу вартість активів суд передав їх АРМА для подальшої реалізації за законом.

Досудове розслідування за фактом контрабанди триває. Встановлюються всі особи, причетні до незаконного переміщення підсанкційної продукції через державний кордон.

Викриття схеми здійснювалося за участі детективів БЕБ у співпраці з митними органами.

Фото 2 — Контрабанда підсанкційного каучуку: 43 тонни на понад 12 млн грн вилучено та передано АРМА
Фото 3 — Контрабанда підсанкційного каучуку: 43 тонни на понад 12 млн грн вилучено та передано АРМА

Нагадаємо, Державна оборонна сфера отримає 600 млн грн завдяки придбанню військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), які закуповує АРМА. 

Автор:
Ольга Опенько