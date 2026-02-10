Контрабанда підсанкційного каучуку: 43 тонни на понад 12 млн грн вилучено та передано АРМА

Київська обласна прокуратура передала в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) 43 тонни підсанкційного іранського каучуку, незаконно ввезеного в Україну під виглядом турецького товару. Загальна вартість вилученого активу перевищує 12,7 млн грн.

Вилучено іранський каучук під санкціями

Сировина була фактично вироблена на заводі іранської компанії, офіс якої розташований у Москві.

Під час спроби імпорту товар подали під виглядом продукції з Туреччини, використовуючи підроблені документи. Під час митного контролю правоохоронці виявили маркування "IR", штрих-коди та інші ознаки, що підтверджують реальне походження каучуку з Ірану. Країна виробник перебуває під секторальними санкціями у зв’язку з підтримкою агресії РФ проти України, а компанія-виробник – під санкціями США.

Загальна вартість вилученого каучуку перевищує 12,7 млн грн. Через ризики зберігання та високу вартість активів суд передав їх АРМА для подальшої реалізації за законом.

Досудове розслідування за фактом контрабанди триває. Встановлюються всі особи, причетні до незаконного переміщення підсанкційної продукції через державний кордон.

Викриття схеми здійснювалося за участі детективів БЕБ у співпраці з митними органами.

