Контрабанда подсанкционного каучука: 43 тонны более чем на 12 млн грн изъято и передано АРМА

Киевская областная прокуратура передала в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) 43 тонны подсанкционного иранского каучука, незаконно ввезенного в Украину под видом турецкого товара. Общая стоимость изъятого актива превышает 12,7 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Офиса генерального прокурора.

Изъят иранский каучук под санкциями

Сырье было фактически произведено на заводе иранской компании, офис которой расположен в Москве.

При попытке импорта товар был подан под видом продукции из Турции, используя поддельные документы. В ходе таможенного контроля правоохранители обнаружили маркировку "IR", штрих-коды и другие признаки, подтверждающие реальное происхождение каучука из Ирана. Страна производитель находится под секторальными санкциями в связи с поддержкой агрессии РФ против Украины, а компания-производитель – под санкциями США.

Общая стоимость изъятого каучука превышает 12,7 млн. грн. Из-за рисков хранения и высокой стоимости активов суд передал их АРМА для дальнейшей реализации по закону.

Досудебное расследование по факту контрабанды продолжается. Устанавливаются все лица, имеющие отношение к незаконному перемещению подсанкционной продукции через государственную границу.

Разоблачение схемы осуществлялось с участием детективов БЭБ в сотрудничестве с таможенными органами.

