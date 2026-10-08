Мін’юст позивається до підсанкційного російського бізнесмена: хоче стягнути 79 вагонів

Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позов про стягнення в дохід держави 79 залізничних вагонів, які належать російському АТ “Інтер Карго Компані” та перебувають в опосередкованому володінні підсанкційного бізнесмена Станіслава Гамзалова. Вагони перебувають на території України.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба Міністерства юстиції.

Мін’юст подав позов до ВАКС

7 жовтня 2026 року Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позов до російського підприємця Станіслава Джахпаровича Гамзалова та акціонерного товариства "Інтер Карго Компані".

Міністерство просить застосувати до відповідачів санкцію у вигляді стягнення майна в дохід держави, передбачену пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції".

За даними Мін’юсту, Станіслав Гамзалов є російським підприємцем і власником низки підприємств у Росії, зокрема АТ "Інтер Карго Компані". Ці компанії, як зазначає міністерство, забезпечують матеріально-технічні потреби Росії у війні проти України, зокрема постачають продукцію підприємствам російського військово-промислового комплексу.

У межах позову Мін’юст просить стягнути в дохід держави майно, яке належить АТ "Інтер Карго Компані" та перебуває в опосередкованому володінні Гамзалова.

Йдеться про 79 залізничних вагонів, які наразі перебувають на території України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російська сторона зуміла обійти міжнародні санкції та відключення від системи SWIFT, провівши транзакції на майже 7 млрд доларів через провідні західні та азійські банки. Значну частину коштів спрямували на закупівлю товарів подвійного призначення для військових і спецслужб РФ.