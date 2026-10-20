Украина конфискует 79 вагонов подсанкционного бизнесмена: решение ВАКС

Высший антикоррупционный суд 20 октября удовлетворил иск Министерства юстиции о применении санкций к российскому предпринимателю Станиславу Гамзалову и АО "Интер Карго Компани".

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба Минюста.

По решению суда , в доход государства взыскат 79 находящихся на территории Украины железнодорожных вагонов . Активы принадлежат АО " Интер Карго Компани" и находятся в косвенном владении Гамзалова.

Чем занимается Станислав Гамзалов

По данным Министерства юстиции, Станислав Гамзалов – российский предприниматель, владеющий рядом компаний, в частности АО "Интер Карго Компани".

По информации ведомства, эти предприятия обеспечивают материально-технические нужды России в войне против Украины. В частности, они поставляют товары предприятиям, вовлеченным в российский военно-промышленный комплекс.

Что дальше

Решение ВАКС принято в рамках применения санкций, предусмотренных пунктом 1-1 части первой 4 Закона Украины "О санкциях".

В настоящее время длится срок для апелляционного обжалования. Поэтому решение может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Напомним, 7 октября 2026 года Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд иск к российскому предпринимателю Станиславу Джахпаровичу Гамзалову и акционерному обществу "Интер Карго Компани".