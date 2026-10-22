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Минюст хочет конфисковать активы командира "ДНР" Здрилюка
Министерство юстиции Украины обратилось в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) с иском о взыскании в доход государства активов Сергея Здрилюка с позывным "Абвер" — бывшего заместителя командующего вооруженными формированиями так называемой "ДНР". Речь идет о недвижимости в Винницкой области и корпоративных правах.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Министерства юстиции.
Иск о применении санкции в виде взыскания активов в доход государства Минюст подал 21 октября 2026 года.
Здрилюк ранее был заместителем командующего вооруженными формированиями так называемой "ДНР", а ныне является командиром первого батальона "БАРС-Крым".
Министерство просит ВАКС взыскать принадлежащий ему объект недвижимости в Винницкой области и корпоративные права.
Чем занимается Здрилюк
По данным Минюста, спецподразделение "БАРС-Крым" сформировано в 2024 году на временно оккупированной территории Крыма при поддержке президента РФ.
Подразделение принимает участие в войне против Украины, а его первый батальон под командованием Здрилюка выполняет боевые задания на запорожском направлении.
Кроме того, в Минюсте заявляют, что Здрилюк принимает участие в военно-патриотическом воспитании молодежи на временно оккупированной территории Крыма.
Напомним, ранее ВАКС по иску Минюста принял решение взыскать 79 железнодорожных вагонов российского бизнесмена Станислава Гамзалова и связанной с ним компании "Интер Карго Компани". Активы находятся на территории Украины.