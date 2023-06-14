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IT и Телеком
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Украинские военные дроном доставили гуманитарную помощь людям в оккупации (ВИДЕО)

дроном доставили помощь, затопленная часть Херсонской области в оккупации
Момент подлета дрона к оккупированной территории. Фото: скрин видео/Telegram Федорова

Украинские защитники использовали дрон Vampire, чтобы доставить гуманитарную помощь людям, находящимся на оккупированной территории Херсонской области, которая затоплена в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Еще недавно дрон Vampire работал на фронте и уничтожал врага. При этом в сложившихся обстоятельствах БПЛА решили задействовать для другой цели.

Дело в том, что россияне не производят эвакуацию на подконтрольной им затопленной части региона. Поэтому люди на левом береге Днепра остались один на один со стихией и в некоторых случаях без возможности добыть себе питьевую воду или еду.

Украинские военные дроном отправили им гуманитарную помощь. Операцию удалось зафиксировать.

Кроме того, что оккупанты бросили людей на произвол судьбы, они еще и мешают эвакуировать население с правого берега Херсонщины, постоянно обстреливая жилые кварталы и подвергая смертельной опасности спасателей и спасающихся от большой воды людей.

В свою очередь, украинская сторона ищет возможные пути эвакуации населения из оккупированной части Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС, поскольку оккупанты покинули людей и помогать не собираются.

Автор:
Вита Молодан